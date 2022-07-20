Трутнев допустил смену руководства Росводресурсов из-за потопа в Якутии

Росводресурсы должны уметь доказывать, что финансирование тех или иных защитных сооружений необходимо и окупится, заявил Трутнев после затопления Верхоянска. В ведомстве отметили, что приоритетные проекты определяет глава региона

Юрий Трутнев (Фото: Владислав Лю / ТАСС)

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вызвал к себе руководство Росводресурсов после того, как в Якутии из-за отсутствия укрепленной дамбы затопило город Верхоянск. Об этом он сообщил на совещании в республике, запись с него есть у РБК.

На совещании Трутнев поднял вопрос о строительстве дамбы в Верхоянске, на которое нужно найти 1,3 млрд руб. По словам вице-премьера, за год ущерб от паводков там составил 400 млн. И его можно было бы избежать, если бы была дамба, которая за два с половиной года окупилась бы, отметил он.

«И если Росводресурсы не в состоянии доказать в правительстве, что проект с окупаемостью в два с половиной года надо реализовывать, то надо просто менять руководство Росводресурсов. Потому что в этом случае они просто профессионально некомпетентны. <...> Не умеют доказывать — не надо работать в этой должности. <...> Мы завтра об этом с ними поговорим», — заявил он.

Как сообщили РБК в Росводресурсах, правительство выделило дальневосточным регионам, которые больше остальных страдают от водных стихийных бедствий, 13 млрд руб. на строительство защитных сооружений на три года.

«Запрос на объекты высокий, удовлетворить его одномоментно по всем точкам риска невозможно из-за лимитов. В связи с этим главы регионов самостоятельно определяют приоритетные объекты», — сказала замглавы Росводресурсов Наталия Сологуб.

Глава Якутии Айсен Николаев, по словам Сологуб, из нескольких заявок выбрал защитную дамбу для Верхневилюйска. Это важный транспортный узел, где в отличие от Верхоянска проживает в пять раз больше людей, отметили в Росводресурсах. «Решение главы региона было озвучено на совещании под председательством Юрия Трутнева, после чего Росводресурсы направили на запрашиваемые мероприятия 780 млн руб. Сегодня дамба в процессе активного строительства», — сказала Сологуб.

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В целом, продолжила она, за последние годы на мероприятия, повышающие безопасность во время паводков и наводнений, регион получил более 2,8 млрд руб. — это касается только капитального строительства. Еще 99 млн руб. федеральных средств Якутия получила на русловые работы. А с 2005 года Росводресурсы профинансировали строительство более 56 км защитных сооружений (в городах Ленск, Олёкминск и Якутск и селе Ытык-Кюёль), также укреплены берега рек Лена, Алдан, Амга, Колыма, Яна общей протяженностью более 12 км, отметила замглавы ведомства.

«Возвращаясь к вопросу экономической обоснованности мероприятий, поясню, что целесообразность строительства — это соотношение предотвращаемого ущерба к сумме затрат на строительство. В случае с Верхоянском математика так называемой окупаемости не настолько проста: паводок подобной силы случается раз в несколько десятков лет», — заключила Сологуб.

Верхоянск — самый северный город Якутии — затопило 13 июля. В городе нет укрепленной дамбы, и когда начались дожди, защитная насыпь на дороге вдоль реки Яны не выдержала. По данным регионального оперативного штаба, к 18 июля вода ушла. Всего были подтоплены 92 приусадебных участка и 62 жилых дома, пишет ЯСИА. Верхоянская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту прорыва временной насыпи.

По словам Николаева, проектно-сметная документация дамбы Верхоянска была разработана еще в 2018 году. Она прошла госэкспертизу и находится в Росводресурсах. «[Проект] находится там на рассмотрении в приоритетном списке. Мы очень надеемся, что в ближайшие годы этот проект будет поддержан, тем более по Верхоянскому району такие наводнения случаются с регулярностью раз в несколько лет», — отметил глава региона.