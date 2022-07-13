В Якутии затопило город Верхоянск из-за прорыва дамбы

Ожидается, что вода должна уйти ниже по течению реки Яны через полтора — два дня. Прокуратура начала проверку по факту прорыва временной насыпи в Верхоянске

Фото: ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

В городе Верхоянске в Якутии вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации Верхоянского района.

«Паводок, вызванный обильными дождями, идет вниз по течению. Сегодня начало затапливать город Верхоянск. Кроме того, уровни воды повышены в селе Борунук», — уточнили в оперштабе (цитата по «Интерфаксу»). Ожидается, что вода должна уйти ниже по течению реки Яны через полтора — два дня.

В Верхоянске также приостановили подачу электроэнергии в половину домов и соцобъектов из-за угрозы аварий на линии электропередачи и подстанции.

Как сообщили в оперштабе Якутии, в Верхоянске оказались подтопленными 54 приусадебных участка.

Верхоянская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту прорыва временной насыпи в Верхоянске в результате подъема уровня воды. Прокуратура оценит, все ли меры были приняты для защиты населений и территорий от ЧС, а также своевременность проведения аварийно-спасательных работ.

На территории Верхоянского района с 9 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Накануне глава Республики Саха Айсен Николаев провел заседание КЧС по вопросу паводковой обстановки в Верхоянском районе.

Он отметил, что в селах Томтор и Суордах вода спала и все подтопленные здания освобождены от воды. «Сложная ситуация складывается в Батагае, Верхоянске и ряде сел, где идет подъем воды в реках», — добавил глава региона.

По словам Николаева, сейчас необходимо минимизировать ущерб для населенных пунктов и предотвратить угрозу жизни и здоровью людей. Он поручил оценить ущерб жилым домам и инфраструктуре сел, усилить сбор гуманитарной помощи пострадавшим и обеспечить район бесперебойной связью.

