В Якутии затопило город Верхоянск из-за прорыва дамбы
В городе Верхоянске в Якутии вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации Верхоянского района.
«Паводок, вызванный обильными дождями, идет вниз по течению. Сегодня начало затапливать город Верхоянск. Кроме того, уровни воды повышены в селе Борунук», — уточнили в оперштабе (цитата по «Интерфаксу»). Ожидается, что вода должна уйти ниже по течению реки Яны через полтора — два дня.
В Верхоянске также приостановили подачу электроэнергии в половину домов и соцобъектов из-за угрозы аварий на линии электропередачи и подстанции.
Как сообщили в оперштабе Якутии, в Верхоянске оказались подтопленными 54 приусадебных участка.
Верхоянская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту прорыва временной насыпи в Верхоянске в результате подъема уровня воды. Прокуратура оценит, все ли меры были приняты для защиты населений и территорий от ЧС, а также своевременность проведения аварийно-спасательных работ.
На территории Верхоянского района с 9 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Накануне глава Республики Саха Айсен Николаев провел заседание КЧС по вопросу паводковой обстановки в Верхоянском районе.
Он отметил, что в селах Томтор и Суордах вода спала и все подтопленные здания освобождены от воды. «Сложная ситуация складывается в Батагае, Верхоянске и ряде сел, где идет подъем воды в реках», — добавил глава региона.
По словам Николаева, сейчас необходимо минимизировать ущерб для населенных пунктов и предотвратить угрозу жизни и здоровью людей. Он поручил оценить ущерб жилым домам и инфраструктуре сел, усилить сбор гуманитарной помощи пострадавшим и обеспечить район бесперебойной связью.