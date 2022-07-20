Wildberries сообщила о нетипичном летнем спросе на шубы, коньки и ёлки

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Маркетплейс Wildberries отмечает нетипичный спрос на зимние товары в июне-июле, рассказали РБК в пресс-службе компании.

С 17 июня по 17 июля продажи искусственных новогодних ёлок и пихт выросли на 276% год к году, шуб — на 141%, зимней обуви — на 58%, снегокатов — на 82%, горных лыж, сноубордов и снаряжения для них — на 91%, коньков — на 177%, а санок — на 433%.

Там предположили, что нехарактерный для летних месяцев спрос мог быть вызван наступлением сезона распродаж, когда продавцы «чистят» склады и поэтому продают товар с большими скидками. К тому же купить зимние товары летом можно значительно дешевле, чем зимой (зимняя обувь в это время дешевле примерно на 13%, санки — на 21%, лыжи — на 17%).

Лидеры по числу «несезонных» покупок среди российских субъектов — Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, отмечают в Wildberries.