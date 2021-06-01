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Финансы ,  
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Россияне назвали размер накоплений для достойного будущего детей

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

О том, что необходимо в первую очередь копить деньги на поддержку детей, заявили 59% жителей крупных и средних городов России. Это следует из опроса компании «Сбербанк страхование жизни» (есть у РБК).

В среднем сумму накоплений, которая обеспечит достойное будущее потомству, россияне оценили в 7,6 млн руб.

Одной из основных целью таких накоплений остается оплата образования. В мае текущего года такую цель назвали 66% респондентов, который готовы копить для детей. При этом в 2020 году родителей, выбирающих эту цель, было 70%.

Россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Исследователи отмечают, что по всем остальным популярным целям доля родителей-накопителей выросла. Так, 57% опрошенных считают необходимым откладывать, чтобы купить ребенку квартиру, 42% откладывают средства на лечение детей, а 24% ― «чтобы у детей были деньги, когда они вырастут». В свою очередь, 20% участников голосования заявили, что копят деньги для передачи сбережений по наследству (8%).

По данным Сбербанка, копить для детей считают необходимым родители всех возрастов. При этом суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее потомству, жители разных городов оценивают по-разному.

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Наиболее высокие оценки в Москве и Санкт-Петербурге — 13,2 млн и 11,1 млн руб. соответственно. В остальных городах-миллионниках суммы варьируются от 5,9 млн рублей в Ростове-на-Дону до 4,6 млн рублей в Уфе и Омске, отмечают исследователи. В то время, как в городах с меньшим населением будущее детей можно обеспечить меньшими суммами: по оценке родителей из Барнаула и Астрахани, это 4,1 млн руб., а из Махачкалы — 3,6 млн руб.

Исследование проводилось в виде телефонного опроса в мае. В опросе приняли участие 13 тыс. россиян из 37 крупных и средних городов (население свыше 500 тыс. человек) в возрасте от 18 лет, уточнили в «Сбербанк страхование жизни».

Россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход. По данным опроса экспертов сервиса «Работа.ру» и СберНПФ (негосударственный пенсионный фонд Сбербанка), большинству (43%) россиян достаточно дохода 70–150 тыс. руб. в месяц, чтобы самостоятельно копить на пенсию. 9% опрошенных считают, что для самостоятельного создания пенсионных накоплений достаточно получать до 50 тыс. руб. в месяц. Еще 19% смогут откладывать на будущее с дохода 50–70 тыс. руб. в месяц.

Опрос накопления Дети «Сбербанк»
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