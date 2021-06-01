Россияне назвали размер накоплений для достойного будущего детей

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О том, что необходимо в первую очередь копить деньги на поддержку детей, заявили 59% жителей крупных и средних городов России. Это следует из опроса компании «Сбербанк страхование жизни» (есть у РБК).

В среднем сумму накоплений, которая обеспечит достойное будущее потомству, россияне оценили в 7,6 млн руб.

Одной из основных целью таких накоплений остается оплата образования. В мае текущего года такую цель назвали 66% респондентов, который готовы копить для детей. При этом в 2020 году родителей, выбирающих эту цель, было 70%.

Исследователи отмечают, что по всем остальным популярным целям доля родителей-накопителей выросла. Так, 57% опрошенных считают необходимым откладывать, чтобы купить ребенку квартиру, 42% откладывают средства на лечение детей, а 24% ― «чтобы у детей были деньги, когда они вырастут». В свою очередь, 20% участников голосования заявили, что копят деньги для передачи сбережений по наследству (8%).