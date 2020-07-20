Умер создатель олимпийского Мишки Виктор Чижиков

Виктор Чижиков (Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости)

Умер художник Виктор Чижиков, который создал образ Мишки, ставшего символом московской Олимпиады 1980 года. О смерти Чижикова, иллюстрировавшего книги для детей, сообщило издательство «АСТ Дети».

«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице издательства в сети Facebook.

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