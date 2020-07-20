В Москве упростили правила парковки для владельцев резидентных разрешений

В столичном дептрансе разрешили вопрос со «спорными» улицами, по которым проходят границы районов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Власти Москвы изменили правила парковки на 15 столичных улицах для тех, у кого есть резидентные разрешения. Речь идет о магистралях, которые находятся на границах районов, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram департамента транспорта столицы.

Резидентное разрешение, которое позволяет бесплатно ставить машину на платной парковке с 20:00 до 8:00, действует в пределах района проживания. С неудобствами столкнулись жители тех улиц, где одна сторона принадлежит одному району, а другая — соседнему.

Как сообщил заместитель мэра Москвы, глава дептранса Максим Ликсутов, обращения по таким случаям поступали и раньше. «Сейчас мы проанализировали эти улицы сами и расширили зону ограничений еще в 12 районах по таким пограничным улицам, чтобы жители обоих районов могли парковаться с обеих сторон», — заявил он.

Речь идет об улицах, которые в основном находятся в пределах Третьего транспортного кольца. Это в том числе Шаболовка, Большая Ордынка. Кожевническая, Летниковская и 2-я Брестская.

В дептрансе пообещали и дальше решать проблемы со «спорными» местами.