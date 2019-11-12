Минюст внес чешскую организацию «Человек в беде» в список нежелательных

Минюст внес чешскую неправительственную организацию «Человек в беде» (Člověk v tísni, o.p.s) в список иностранных и международных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России, сообщается на сайте министерства.

В ведомстве не уточнили, почему было принято данное решение. Минюст уточнил только, что организация попала в список в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан».

РБК направил запросы в пресс-службу Минюста России и пресс-службу НКО «Человек в беде».

Включение в список нежелательных организаций подразумевает заморозку ее счетов и закрытие дочерних отделений. В случае если нежелательная организация продолжит работу в России, для нее предусмотрен административный штраф в размере до 100 тыс. руб. или уголовное наказание (до 500 тыс. руб., до пяти лет принудительных работ, до восьми лет лишения свободы). За сотрудничество с такими организациями предусмотрены штрафы для банков.

НКО «Человек в беде» основали в 1992 году, организация действует более чем в 30 странах. В частности, на востоке Украины. На сайте НКО сообщается, что «Человек в беде» предоставляет гуманитарную помощь нуждающимся в «критических регионах».