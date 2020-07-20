Общество , 20 июл, 13:25
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Умер режиссер Александр Боголюбов
Александр Боголюбов
Режиссер мультфильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Приключения Незнайки и его друзей» Александр Боголюбов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов России.
«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении.
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