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Умер режиссер Александр Боголюбов

Александр Боголюбов
Александр Боголюбов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Режиссер мультфильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Приключения Незнайки и его друзей» Александр Боголюбов скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов России.

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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