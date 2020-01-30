Режиссера «Приключений Незнайки» Боголюбова госпитализировали в Москве

Режиссера Александра Боголюбова, снявшего «Приключения Незнайки и его друзей», госпитализировали в Москве. Об этом ТАСС сообщил его сын — актер Оскар Кучера.

«Я надеюсь, что он пошел на поправку. До понедельника будет в больнице. Давайте, не будем переживать. Возраст 85 лет — достаточно серьезный», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к Оскару Кучере.

Александр Боголюбов родился в 1934 году. Он окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

Боголюбов был режиссером в Одесской киностудии, а также в студиях «Киевнаучфильм», «Мульттелефильм» и «Мосфильм». Он работал над кукольными мультфильмами «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города». Помимо этого он снял такие фильмы, как «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня».