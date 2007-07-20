Настырный вор угнал автомобиль из полицейского участка

Красивые дорогие машины способны свести с ума любого мужчину, однако некоторые из них, чтобы заполучить заветный автомобиль, прибегают к запретным и весьма рискованным средствам. Малайзийским полицейским пришлось покраснеть за собственную нерасторопность, после того как упорному вору удалось угнать Porsche за 280 000 долларов дважды, причем второй раз - из самого полицейского участка.

Красивые дорогие машины способны свести с ума любого мужчину, однако некоторые из них, чтобы заполучить заветный автомобиль, прибегают к запретным и весьма рискованным средствам. Малайзийским полицейским пришлось покраснеть за собственную нерасторопность, после того как упорному вору удалось угнать Porsche за 280 000 долларов дважды, причем второй раз - из самого полицейского участка.

В первый раз подозреваемый попытался угнать роскошную спортивную машину из выставочного зала в северном штате Пенанг (Рenang). Не вызывающий подозрения, одетый в строгий костюм и при галстуке, мужчина попросил ключи от автомобиля, сел за руль и, вдавив педаль газа в пол, умчался прочь.

Однако довести дело до конца вору так и не удалось, так как машина вскоре была найдена недалеко от салона – в ней просто закончился бензин. Обнаружившие машину полицейские отбуксировали ее на парковку полицейского участка. Однако в скором времени туда наведался и вооруженный канистрой с бензином угонщик, у которого по-прежнему оставались ключи. Прорвавшись через ограждения на дорогах, поставленные полицейскими в защиту от угона машины, мужчина во второй раз уехал прочь.