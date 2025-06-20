В Удмуртию посоветовали приезжать с наличными из-за ограничений интернета
Для поездок по Удмуртии после отключения мобильного интернета нужно запастись наличными, объявила пресс-служба регионального министерства по туризму.
«Собираясь на фестиваль или в путешествие по республике, возьмите с собой наличные деньги, чтобы иметь возможность купить сувениры, угощения или билеты на месте», — говорится в сообщении.
Ведомство дало жителям и гостям Удмуртии еще несколько советов, в том числе рекомендовало распечатать заранее купленные билеты или сохранить их в телефоне, а вместо навигаторов пользоваться офлайн-картами. Минтуризма приложило пошаговые инструкции, что нужно сделать, чтобы скачать и воспользоваться в путешествии офлайн-картой.
С начала конфликта на Украине в России начались сбои в навигации. Власти лишь с недавнего времени начали объяснять, что отключения мобильного интернета нужны для повышения эффективности защиты от дронов.
О введении ограничений в республике сообщил 18 июня председатель государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин. Единственный официально подтвержденный случай атаки дрона ВСУ в республике — это инцидент 17 ноября 2024 года в Ижевске. В соседних регионах, в частности Татарстане и Башкирии, атаки происходили чаще. Так, режим угрозы в Татарстане объявляли 15 июня и в тот же день сбили беспилотник.
Удмуртская Республика — один из более чем 30 регионов, где временно отключен мобильный интернет. Такую же меру ввели, в частности, в Псковской, Тюменской и Владимирской областях.
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