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Военная операция на Украине ,  
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В Удмуртию посоветовали приезжать с наличными из-за ограничений интернета

Минтуризма Удмуртии посоветовало туристам приезжать с наличными
Сюжет
Военная операция на Украине
В Удмуртии посоветовали приезжим запастись наличными и скачать офлайн-карты для путешествий по республике. Мобильный интернет в регионе отключили 18 июня. Власти объясняют эту меру борьбой с дронами
Фото: Александр Щемляев / Global Look Press
Фото: Александр Щемляев / Global Look Press

Для поездок по Удмуртии после отключения мобильного интернета нужно запастись наличными, объявила пресс-служба регионального министерства по туризму.

«Собираясь на фестиваль или в путешествие по республике, возьмите с собой наличные деньги, чтобы иметь возможность купить сувениры, угощения или билеты на месте», — говорится в сообщении.

Ведомство дало жителям и гостям Удмуртии еще несколько советов, в том числе рекомендовало распечатать заранее купленные билеты или сохранить их в телефоне, а вместо навигаторов пользоваться офлайн-картами. Минтуризма приложило пошаговые инструкции, что нужно сделать, чтобы скачать и воспользоваться в путешествии офлайн-картой.

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С начала конфликта на Украине в России начались сбои в навигации. Власти лишь с недавнего времени начали объяснять, что отключения мобильного интернета нужны для повышения эффективности защиты от дронов.

О введении ограничений в республике сообщил 18 июня председатель государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин. Единственный официально подтвержденный случай атаки дрона ВСУ в республике — это инцидент 17 ноября 2024 года в Ижевске. В соседних регионах, в частности Татарстане и Башкирии, атаки происходили чаще. Так, режим угрозы в Татарстане объявляли 15 июня и в тот же день сбили беспилотник.

Удмуртская Республика — один из более чем 30 регионов, где временно отключен мобильный интернет. Такую же меру ввели, в частности, в Псковской, Тюменской и Владимирской областях.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Удмуртия мобильный интернет наличные путешествия
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