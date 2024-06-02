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Reuters узнал, что менеджеров Boeing не накажут из-за катастроф с 737 MAX

Reuters: против руководства Boeing не возбудят дела из-за катастроф с 737 MAX
В результате двух катастроф 2018 и 2019 годов погибли почти 350 человек. Boeing избегала ответственности из-за них по соглашению с Минюстом США, но он заявил о нарушении компанией условий документа. Срок давности по делам истек
Фото: Peter Cziborra / Reuters
Фото: Peter Cziborra / Reuters

Руководство Boeing вряд ли понесет ответственность в связи с двумя авиакатастрофами с самолетами 737 MAX из-за истечения срока давности преступлений, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Им могли бы быть предъявлены уголовные обвинения, но срок давности преступлений составляет пять лет, катастрофы произошли в 2018 и 2019 годах. Их жертвами стали 346 человек.

О том, что топ-менеджеры избегут ответственности, сказали представители американского Минюста на встрече с членами семей погибших.

В середине мая ведомство сообщило о нарушении Boeing своих обязательств по соглашению 2021 года, которое давало компании защиту от судебного преследования из-за этих авиакатастроф. Речь шла о том, что авиапроизводитель должен был «разработать, внедрить и обеспечить соблюдение программы соблюдения этических норм для предотвращения и выявления нарушений законов США о мошенничестве на протяжении всей своей деятельности».

Такое заключение было дано на фоне продолжающихся проблем с эксплуатацией Boeing 737 MAX. В частности, из-за инцидента с самолетом авиакомпании Alaska Airlines, который зимой экстренно сел в аэропорту Портленда с оторванным люком аварийного выхода. Из-за этого Минюст стал рассматривать возможность возбудить уголовные дела, решение должно быть принято к 7 июля.

В Boeing заявили, что не нарушали соглашение.

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Фото:Stephen Brashear / Getty Images

Boeing 737 MAX — это лайнеры нового поколения. Первый самолет изготовили в 2015-м, два года спустя был выполнен первый пассажирский рейс.

Первая авиакатастрофа с Boeing 737 MAX произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. У пилотов возникли проблемы с определением высоты и скорости, причем на предыдущем рейсе также отображались неверные данные, однако борт не отстранили от эксплуатации.

В марте 2019-го произошла вторая катастрофа — разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Пилоты также сообщали о проблемах в управлении полетом.

В обоих случаях были зафиксированы проблемы с системой улучшения управления маневрированием (Maneuvering Control Augmentation System, MCAS), препятствующей задиранию носа самолета, если пилоты пытаются поднять нос в ручном режиме.

После второй катастрофы авиавластями США было принято решение приостановить полеты на 737 MAX. Boeing начала работу над исправлением работы программного обеспечения, кроме того, начались расследования неисправности MCAS. В конце 2019-го — начале 2020-го компания приостановила производство 737 MAX.

В конце 2020-го полеты лайнеров снова были разрешены, так как Boeing устранила недостатки. При этом производитель понес значительные убытки в период простоев (одна из оценок — $18 млрд).

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