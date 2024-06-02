Reuters узнал, что менеджеров Boeing не накажут из-за катастроф с 737 MAX
Руководство Boeing вряд ли понесет ответственность в связи с двумя авиакатастрофами с самолетами 737 MAX из-за истечения срока давности преступлений, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Им могли бы быть предъявлены уголовные обвинения, но срок давности преступлений составляет пять лет, катастрофы произошли в 2018 и 2019 годах. Их жертвами стали 346 человек.
О том, что топ-менеджеры избегут ответственности, сказали представители американского Минюста на встрече с членами семей погибших.
В середине мая ведомство сообщило о нарушении Boeing своих обязательств по соглашению 2021 года, которое давало компании защиту от судебного преследования из-за этих авиакатастроф. Речь шла о том, что авиапроизводитель должен был «разработать, внедрить и обеспечить соблюдение программы соблюдения этических норм для предотвращения и выявления нарушений законов США о мошенничестве на протяжении всей своей деятельности».
Такое заключение было дано на фоне продолжающихся проблем с эксплуатацией Boeing 737 MAX. В частности, из-за инцидента с самолетом авиакомпании Alaska Airlines, который зимой экстренно сел в аэропорту Портленда с оторванным люком аварийного выхода. Из-за этого Минюст стал рассматривать возможность возбудить уголовные дела, решение должно быть принято к 7 июля.
В Boeing заявили, что не нарушали соглашение.
Boeing 737 MAX — это лайнеры нового поколения. Первый самолет изготовили в 2015-м, два года спустя был выполнен первый пассажирский рейс.
Первая авиакатастрофа с Boeing 737 MAX произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. У пилотов возникли проблемы с определением высоты и скорости, причем на предыдущем рейсе также отображались неверные данные, однако борт не отстранили от эксплуатации.
В марте 2019-го произошла вторая катастрофа — разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Пилоты также сообщали о проблемах в управлении полетом.
В обоих случаях были зафиксированы проблемы с системой улучшения управления маневрированием (Maneuvering Control Augmentation System, MCAS), препятствующей задиранию носа самолета, если пилоты пытаются поднять нос в ручном режиме.
После второй катастрофы авиавластями США было принято решение приостановить полеты на 737 MAX. Boeing начала работу над исправлением работы программного обеспечения, кроме того, начались расследования неисправности MCAS. В конце 2019-го — начале 2020-го компания приостановила производство 737 MAX.
В конце 2020-го полеты лайнеров снова были разрешены, так как Boeing устранила недостатки. При этом производитель понес значительные убытки в период простоев (одна из оценок — $18 млрд).
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл