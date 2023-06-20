СК: в центре Кызыла мужчина зарезал девушку, перепутав ее с другой женщиной

В Туве мужчина убил девушку ножом, перепутав ее с другой женщиной

Орудие убийства (Фото: СК России по Республике Тыва)

В центре Кызыла мужчина зарезал 23-летнюю девушку. Об этом сообщает следственное управление СК России по Туве.

По версии следствия, 20 июня 36-летний житель Ак-Довурака на площади Арата из-за «личных неприязненных отношений» нанес несколько ударов ножом по телу девушки, но оказалось, что он перепутал ее с другой женщиной.

От полученных ранений жертва скончалась на месте. Нападавшего задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство из хулиганских побуждений).

Прокуратура республики организовала проверку. Для выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Кызыла Павел Насс.

«Очевидцы говорят о бытовой ссоре. <...> Шокирует вся суть произошедшего. Средь бела дня в общественном и многолюдном месте, совершив жестокое нападение, преступник спокойно ушел. И только пара подростков, осознав произошедшее, побежали за ним, пытаясь задержать его», — рассказал глава региона Владислав Ховалыг. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей девушки.