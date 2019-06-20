Индийский город с населением 4,6 млн человек остался без воды

Из-за жары высохли озера, которые обеспечивали город. Теперь воду из соседних регионов туда возят грузовики. Согласно последней переписи населения, в Ченнае проживает 4,6 млн человек. Сколько еще город будет без воды, неизвестно

Фото: R. Parthibhan / AP

Шестой по величине мегаполис Индии город Ченнай остался без водоснабжения — от сильной жары высохли почти все близлежащие озера, сообщают India Today и CNN, отмечая, что в связи с этим миллионы людей испытывают нехватку воды.

В частности, почти полностью высохло озеро Чембарамбаккам (Chembarambakkam), которое считается одним из основных источников воды в регионе. На данный момент оно, отмечает India Today, достигло самого низкого уровня. CNN, в свою очередь, утверждает, что озеро полностью исчезло. На своем сайте телеканал публикует фотографию, сделанную местным жителем Шрини Шваминатаном (Srini Swaminathan). Он в беседе с CNN отметил, что живет в Ченнае с 1992 года и «никогда раньше не видел ничего подобного». На изображении видно, что озеро полностью высохло.

Кроме того, из-за жары также почти полностью исчезли три других озера, которые находились неподалеку от города и тоже обеспечивали его водой. Местные жители больше не могут использовать ресурсы озер Пунди (Poondi), Красные Холмы (Red Hills) и Чолаварам (Cholavaram), пишет India Today. CNN со ссылкой на местного активиста Джаярама Венкатесана (Jayaram Venkatesan) отмечает, что в связи с этим город страдает от острой нехватки воды.

Из-за невозможности собрать необходимое количество дождевой, а также низкого уровня залегания грунтовых вод обеспечить жителей водой, продолжает телеканал, пытаются местные власти. Поставки в кварталы Ченная питьевой воды в баклажках на грузовиках обеспечивает правительство штата Тамилнад (соседние регионы нужды в водных ресурсах не испытывают). Сотни тысяч жителей, отмечает CNN, вынуждены часами стоять в очереди на жаре, чтобы набрать для себя воды из привезенных в город пластиковых контейнеров.