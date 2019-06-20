Правительство предложило ввести новый штраф для автомобилистов

Он может коснуться тех, кто пользуется платными трассами, но не оплачивает проезд. Штраф за такое нарушение, рассчитывают в кабмине, может быть подобен мере за безбилетный проезд в метро

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Правительство предложило ввести штрафы в размере 2,5 тыс. руб. для водителей, которые не платят за проезд по платной дороге. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — отметили в кабмине.

В качестве примера действенных мер в правительстве назвали существующие в Москве штрафы за вовремя не оплаченную парковку и за безбилетный проезд в метро. Авторы инициативы также предложили перечислять штрафы в региональные бюджеты.

Издание отмечает, что президентский совет пот кодификации и совершенствованию гражданского законодательства планирует 20 июня рассмотреть соответствующие поправки.