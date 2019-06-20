Правительство предложило ввести новый штраф для автомобилистов

Правительство предложило ввести штрафы в размере 2,5 тыс. руб. для водителей, которые не платят за проезд по платной дороге. Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Надо сначала выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — отметили в кабмине.
В качестве примера действенных мер в правительстве назвали существующие в Москве штрафы за вовремя не оплаченную парковку и за безбилетный проезд в метро. Авторы инициативы также предложили перечислять штрафы в региональные бюджеты.
Издание отмечает, что президентский совет пот кодификации и совершенствованию гражданского законодательства планирует 20 июня рассмотреть соответствующие поправки.