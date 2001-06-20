Немецкие студенты, к сожалению, глупы...

Преподаватели немецких университетов провели исследования умственных способностей студентов и пришли к неожиданным для себя выводам. Оказывается, каждый третий студент туп, как пробка...

Более 1000 преподавателей немецких вузов приняли участие в социологическом опросе, призванном выявить умственные способности германской молодежи. И тут педагоги высказали все, что они думают о подрастающем поколении. По их мнению, каждый третий немецкий студент отличается пуленепробиваемой тупостью. Педагоги считают, что учащиеся не умеют анализировать получаемую информацию, а также страдают от отсутствия абстрактного мышления. Многие студенты просто не умеют грамотно говорить на родном языке. В итоге получилось, что особым умом немецкая молодежь не отличается. В основном педагоги выделяли не более 25% своей аудитории как учащихся хорошо, а остальных назвали оболтусами и тунеядцами.

По мнению преподавателей, молодежь поступает в институты не из-за жажды знаний, а просто от нечего делать. И учебный процесс эти студенты воспринимают скорее как один из способов неплохо провести время. А гранит науки так и остается неразгрызенным...

Ananova