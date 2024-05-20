 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

ФСБ попросила ходить с паспортами из-за учений по «фильтрации» в Омске

Сотрудники ФСБ в ходе учений в Омске отработают «практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан»
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Омске проведут антитеррористические учения на территории Центрального и Октябрьского округов, в связи с этим жителям города необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, с указанием адреса регистрации. Об этом сообщила РБК официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

«Антитеррористическое учение будет организовано на территории Центрального и Октябрьского округов г. Омска, в ходе которого в учебных целях будут отрабатываться практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан, в условиях пресечения террористического акта (по учению)», — рассказала она.

Учения по «пресечению террористического акта на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций» пройдут 21–22 мая.

СК оценит предъявление обвинений на Украине главам ФСБ и Росгвардии
Политика

Представитель ФСБ подчеркнула, что целью учений является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта. Формат предполагает отработку учебных задач на местности.

15 мая ФСБ сообщила, что в Кольцово Новосибирской области планировались учения «Технология» по пресечению условного террористического акта. Мероприятие должно было пройти на биологически опасном объекте — в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». В нем должны были участвовать представители силовых структур, должностные лица органов власти, а также сотрудники медицинских служб и ведомств Роспотребнадзора.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Елена Степанова Елена Степанова
ФСБ Омск учения

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
ФСБ сообщила о ликвидации в КЧР боевика, готовившего атаку на силовиков
Общество
ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму
Политика
ФСБ задержала россиянина, планировавшего воевать за Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33) Инвестиции, 16:34
В Балтиморе приступили к эвакуации обрушившего мост контейнеровоза. Видео Общество, 18:04
Вернувшийся после травмы Карацев вылетел на старте турнира в Женеве Спорт, 18:02
Россияне потеряли интерес к досрочному погашению ипотеки. Что это значит Недвижимость, 17:58
Путин назначил аудитора из Счетной палаты заместителем министра обороны Политика, 17:49
В селе под Шебекино дрон-камикадзе повредил объект связи Политика, 17:49
Совбез ООН почтил минутой молчания память президента и главы МИД Ирана Политика, 17:46
Володин назвал дату парламентских слушаний по налогам Экономика, 17:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:34
Запретившего игрокам нецензурно ругаться тренера удалили за мат у бровки Спорт, 17:23
Кабмин поддержал признание супругами погибших на спецоперации сожителей Политика, 17:21
Глава Пентагона пообещал «устойчивый поток» военной помощи Украине Политика, 17:18
Москвича с желто-голубыми волосами оштрафовали за дискредитацию Общество, 17:09
Над Белгородской областью сбили ракеты «Ольха» и дроны Политика, 17:06