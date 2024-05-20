ФСБ попросила ходить с паспортами из-за учений по «фильтрации» в Омске

Сотрудники ФСБ в ходе учений в Омске отработают «практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан»

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Омске проведут антитеррористические учения на территории Центрального и Октябрьского округов, в связи с этим жителям города необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, с указанием адреса регистрации. Об этом сообщила РБК официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

«Антитеррористическое учение будет организовано на территории Центрального и Октябрьского округов г. Омска, в ходе которого в учебных целях будут отрабатываться практические мероприятия по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан, в условиях пресечения террористического акта (по учению)», — рассказала она.

Учения по «пресечению террористического акта на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций» пройдут 21–22 мая.

Представитель ФСБ подчеркнула, что целью учений является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта. Формат предполагает отработку учебных задач на местности.

15 мая ФСБ сообщила, что в Кольцово Новосибирской области планировались учения «Технология» по пресечению условного террористического акта. Мероприятие должно было пройти на биологически опасном объекте — в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». В нем должны были участвовать представители силовых структур, должностные лица органов власти, а также сотрудники медицинских служб и ведомств Роспотребнадзора.