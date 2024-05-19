СК оценит предъявление обвинений на Украине главам ФСБ и Росгвардии
Следственный комитет даст правовую оценку заочным обвинениям, которые Украина предъявила главам ФСБ и Росгвардии Александру Бортникову и Виктору Золотову, а также 18 высокопоставленным офицерам. Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел устанавливает интересы лиц, принявших незаконные решения о привлечении граждан России к ответственности», — говорится в публикации.
Ранее Госбюро расследований Украины заочно обвинило «в организации госизмены бывшим руководством Службы безопасности Украины, разжигании ненависти и незаконном препятствовании протестам в 2013–2014 годы» глав ФСБ, Росгвардии и сотрудников российских спецслужб.
По версии следствия, одной из главных задач ФСБ было «недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в НАТО», так как это «угрожало» планам России «включить в свой состав территории бывших советских республик». В Госбюро заявили, что Бортников разработал план подавления протестных акций в 2013–2014 годы для сохранения действующей на тот момент власти на Украине.
Евромайдан начался на Украине 21 ноября 2013 года. Протесты спровоцировало решение занимавшего тогда пост президента Виктора Януковича о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. Мирные акции переросли в столкновения с силовиками, а затем привели к бегству Януковича в Россию. На следующих президентских выборах победил Петр Порошенко.
Россия считает эти события госпереворотом, Украина — революцией достоинства. Москва опровергала причастность к преступлениям на Майдане.
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