Как диспансеризация может поддержать экономику

Забота государства и работодателей о здоровье сотрудников выгодны для развития бизнеса, регионов и экономики в целом

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Согласно целевым показателям национального проекта «Здравоохранение» (на 2019–2024 годы), в этом году 70% граждан страны должны пройти профилактические медосмотры. Для сравнения, в 2017-м это значение составляло 39,7% населения. Причем сегодня в центре внимания программы диспансеризации трудовые коллективы.

Задача на ближайшие пять лет — привлечь к организации диспансеризации и профосмотров большее число работодателей, особенно компаний малого и среднего бизнеса, а также общественные бизнес-объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Опора России», следует из аналитического доклада АНО «Национальные приоритеты» и ВШЭ «Продвижение здорового образа жизни и профилактика» (2023).

Для людей до 39 лет рекомендована диспансеризация раз в три года и профилактический медицинский осмотр раз в год. После 40 лет диспансеризация показана ежегодно. При этом Трудовым кодексом РФ предусмотрен один оплачиваемый рабочий день для ее прохождения.

С этого года также в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) стало возможно проходить диспансеризацию прямо на работе. Компании могут проводить обследования в том числе в корпоративном медпункте или по договоренности в соседней поликлинике.

Это должно повысить мотивацию прохождения диспансеризации для самих сотрудников, считает руководитель лаборатории поликлинической терапии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ)» Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

Организации, обязанные периодически проводить медосмотры, по ее словам, могут перезачитывать ряд исследований и снижать свои затраты. Регулярная диспансеризация обязательна для работников вредных и опасных производств, пищевой промышленности и общепита, транспортной отрасли, образовательных и медучреждений, а также вахтовиков и работников территорий Крайнего Севера.

Программа диспансеризации позволяет мониторить состояние здоровья сотрудников с наименьшими временными и финансовыми затратами, выявлять хронические заболевания на ранних стадиях и своевременно их лечить. Профосмотры и диспансеризация сокращают количество больничных и связанных с ними финансовых издержек, повышает производительность и лояльность сотрудников, отмечают эксперты.

Социально-экономический эффект

Еще до пандемии коронавируса, в 2017 году, специалисты Минздрава России оценивали медико-экономический эффект от диспансеризации в целом в 6–11 руб. на каждый вложенный рубль.

При этом уже к 2019 году программа диспансеризации была расширена и по составу скринингов, и по возрастным группам, и в целом по структуре, говорит Любовь Дроздова. В частности, пять лет назад в диспансеризацию для людей старше 40 лет были включены скрининги на раннее выявление онкологических заболеваний. Согласно результатам исследования социально-экономической эффективности мероприятий по раннему выявлению онкозаболеваний при диспансеризации, проведенному НМИЦ ТПМ в конце 2023 года, величина затрат в расчете на один спасенный год жизни составляет от 513,2 тыс. руб. до 1,07 млн руб. «Это гораздо ниже сопоставимых затрат на лечение пациентов на более поздних стадиях», — отмечает Любовь Дроздова. В целом, по ее словам, охват программы диспансеризации растет, в том числе благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», а также эффективному взаимодействию государства, медицинского и бизнес-сообществ. К примеру, в 2022 году диспансеризацию прошли 51 млн человек, а в 2023 году в программе приняло участие 87,8 млн граждан.

Эффективность для работодателя прямая и большинство компаний это понимают, говорит Любовь Дроздова: «Выявление на ранней стадии — это всегда снижение заболеваемости и, как правило, последующее лечение пациентов без отрыва от работы. Поэтому большинство крупных работодателей оказывают необходимую помощь своим сотрудникам не только в случае развития заболевания, но и с профилактической целью».

Как работодатели заботятся о здоровье персонала

У крупных компаний накоплен опыт организации профилактических и лечебных программ. Своими практиками поделились финалисты Национальной премии «Наш вклад», удостоенные статуса «Партнер национальных проектов России» за социальную деятельность, созвучную национальным целям.

На предприятиях «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК), от работы которых зависит комфорт и безопасность проживания людей в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока, например, действует политика по охране здоровья и медицинскому обеспечению на опасных производственных объектах, говорит начальник отдела охраны здоровья и медицины труда СУЭК Виктория Бетехтина. Компания организует профилактические и лечебные программы, поощряет высокий уровень культуры производства и здоровый образ жизни, заботится о предотвращении новых заболеваний и травм. Сотрудники, в свою очередь, ответственны за свое и коллективное здоровье. Такие взаимные обязательства обеспечивают сочетание здорового труда и здорового образа жизни, подытоживает Виктория Бетехтина.

В рамках комплексной программы «Здоровье» учитываются как производственные, так и индивидуальные риски, отмечает Виктория Бетехтина: «Проводится в том числе иммунопрофилактика гриппа и пневмококковой инфекции, борьба с курением — более 1,8 тыс. сотрудников компании уже отказались от никотиновой зависимости, пропагандируется здоровое питание и ЗОЖ»

Особое внимание оказывается профилактике профессиональных заболеваний, связанных с особенностями работы — высоким уровнем шума, вибрации, загрязнениям воздуха, физическим нагрузкам, говорят в СУЭК.

По корпоративным стандартам медосмотры на соответствие состояния здоровья проходят все новые сотрудники. Создана система преемственности медпомощи, говорит Виктория Бетехтина: между обязательными периодическими медосмотрами ведется мониторинг состояния здоровья с целью раннего выявления риска развития новых и предупреждения обострения хронических заболеваний, проводится комплексное лечение заболевших, мероприятия по оздоровлению условий труда, восстановлению трудоспособности и продлению периода активной деятельности.

В целом созданная система медосмотров способствует достижению приемлемого уровня временной нетрудоспособности, снижению потери рабочего времени, повышению эффективности неотложной помощи и профилактики профзаболеваний, отмечают в СУЭК.

Представители крупного бизнеса отмечают, что их программы направлены не только на сохранение здоровья сотрудников, но и их семьи, детей, и в целом на развитие здравоохранения в регионах.

Территориальная специфика часто отражается как на здоровье, так и на возможностях местной медицины, отмечают в «Норникеле». Сотрудники производств горно-металлургической компании, например, преимущественно проживают в моногородах со сложными климатическими условиями и ограниченной транспортной доступностью, говорит заместитель генерального директора ООО «КЦЗ «Норникель» Станислав Захаров: «Условия рынка труда в районах Крайнего Севера требуют развития качественной и доступной медицинской помощи, а производственная медицина нуждается в привлечении современных технологий».

В 2019 года компания в рамках программы проектов «Корпоративная медицина» стала инвестировать в развитие медицины в регионах присутствия и общий объем инвестиций составит порядка 10 млрд руб. до 2030 года. В комплексе с государственной системой здравоохранения программа «Норникеля» должна повысит качество и доступность медицинских услуг в городах присутствия компании: уже открыты три медицинских центра, отремонтированы и переоснащены десятки объектов производственной медицины на промплощадках группы, сформирована и запущена цеховая медицинская служба (ЦМС).

Опыт «Норникеля» показывает, что большему охвату программ диспансеризации в первую очередь способствует развитие медицинской инфраструктуры, а также формирование соответствующей культуры, говорит Станислав Захаров: «Там, где цеховой врач доступно объясняет преимущества ранней диагностики и эффекты от диспансеризации и профосмотров, даже скептически настроенные люди меняют свое отношение к образу жизни, а также привычки».

Задача компании сегодня — охватить регулярными профилактическими мероприятиями не только непосредственно работников производств, но и офисных сотрудников и членов их семей, отмечают в «Норникеле»: «Для этого мы развиваем ЦМС, открываем новые медкабинеты и центры, запускаем комплексы самодиагностики, где сотрудники могут без посещения врача пройти диагностику по ключевым показателям здоровья.

Здоровье сотрудников напрямую влияет на производительность труда и экономический рост компании, говорит Станислав Захаров: «Диспансеризация, в свою очередь, может выступать фактором повышения вовлеченности и эффективности сотрудников, а также привлечения и удержания специалистов». В целом для промпредприятий, особенно в отраслях, связанных с опасными условиями труда и повышенными рисками, как металлургия, химпром или строительство, по его словам, это инструмент по усилению контроля за профзаболеваемостью, условиями труда, а также эффективностью реализуемых медицинских и профилактических программ.

Малый и средний бизнес сегодня также заинтересован в сохранении здоровья сотрудников и нередко разрабатывает эффективные программы защиты здоровья, отмечает Станислав Захаров: «Мы часто берем их пример на вооружение, взаимодействуем, иногда адаптируем к своим условиям. Основной фактор — позиция руководства компании и корпоративная культура». При этом у крупного бизнеса, по его словам, и обязательства строже — промпроизводства имеют ряд нормативных требований по организации медицинской помощи непосредственно на производственных площадках, и возможности для выбора инструментов шире.