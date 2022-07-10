Истребитель F-18 упал с авианосца USS Harry S. Truman в Средиземном море

Фото: Seaman Jack Hoppe / Keystone Press Agency / Global Look Press

Истребитель F-18 Super Hornet упал с палубы атомного авианосца USS Harry S. Truman в Средиземное море из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается на сайте Военно-морских сил США.

Инцидент произошел 8 июля, когда авианосец пополнял запасы воды. Сильный ветер сдул самолет за борт. В результате пострадал один военнослужащий.

Сам авианосец и размещенные на нем самолеты находятся в состоянии боевой готовности. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

В январе в Южно-Китайском море упал истребитель F-35 ВВС США. Это случилось при приземлении на палубу авианосца Carl Vinson. Пилот катапультировался. В результате авиакатастрофы семеро моряков получили ранения: троим потребовалась медицинская помощь в клинике в Маниле на Филиппинах, еще четверым оказали медпомощь представители медперсонала на борту авианосца.