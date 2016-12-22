Более 20 человек погибли при бунте в таджикской колонии строгого режима

В результате начавшегося 7 ноября бунта в колонии строгого режима в городе Худжанжа на севере Таджикистана погибли по меньшей мере 25 заключенных и двое охранников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в структурах безопасности.
«Радио Озоди» (таджикское отделение «Радио Свободы». — РБК), ссылаясь на своих источников, указывает, что жертвами бунта стали не менее 22 человек, включая двух охранников. По данным издания, для расследования происшествия власти создали специальную следственную группу, которую возглавляет один из заместителей генпрокурора Таджикистана.
Бунт в исправительном учреждении начался, после того как заключенные атаковали надзирателя. Для подавления бунта в исправительное учреждение прибыли силы милицейского спецназа. По словам одного из источников «Радио Озоди», бунтовщики были вооружены холодным оружием. Причины бунта пока не установлены.
Агентство ТАСС со ссылкой на УМВД Согдийской области добавляет, что в настоящее время правоохранительные органы региона работают в обычном режиме.
«Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Госпогранслужбы Киргизии Гульмиру Борубаеву указывает, что из-за бунта были усилены наряды на границе с Таджикистаном.