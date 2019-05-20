Офицера ГРУ из доклада Мюллера обвинили в создании «пирамиды» с гаджетами

В 2015 году несколько «вкладчиков», обеспокоенных задержкой с выплатами, обратились в полицию и прокуратуру. Те долго отказывались возбуждать уголовные дела по обращениям отдельных заявителей, предлагая им решать свои претензии в рамках гражданско-правовых споров. Однако к середине 2016 года, когда в полиции накопилось несколько аналогичных заявлений, оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УВД по городу Королев усмотрели в деятельности Николенко «признаки финансовой пирамиды» и начали активно собирать доказательства. Были возбуждены несколько дел по фактам совершения мошенничества.

В феврале 2017 года Андрей Николенко был допрошен в качестве подозреваемого, в июне того же года ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношение его жены следствие, учитывая наличие трех несовершеннолетних детей и беременность, ограничилось подпиской о невыезде. Супруги к этому времени развелись, но согласно их же показаниям, сохранили дружеские отношения. Потерпевшие, по словам источника РБК, считают, что развод и удовлетворенный судом иск бывшей супруги к Николенко с требованием о выплате алиментов — фиктивные действия, направленные на снижение рисков материальной ответственности перед кредиторами.

Между наукой и хакерством

В ходе следствия Николенко и его жена свою вину отрицали. Согласно их показаниям, реальной предпринимательской деятельностью они не занимались, бизнес-схемы с кредиторами не обсуждали, а указанные в расписках миллионы брали в долг на личные нужды (они отказывались уточнять, на какие именно). По версии защиты, речь шла не о мошенничестве, а о гражданско-правовых взаимоотношениях, которые участникам событий следовало решать через суд.

Период предполагаемой преступной деятельности Николенко, согласно предъявленному обвинению, длился с 2013 года по конец 2015-го, когда он уже уволился с военной службы и работал в филиале «Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения». Как указано на ее официальном сайте, в этом учреждении занимаются программным обеспечением и мониторингом системы ГЛОНАСС.

В начале 2018 года на стадии передачи дела в суд защита Николенко заявила, что как минимум один из инкриминируемых ему эпизодов был совершен в мае 2013 года, а согласно полученной по запросу суда выписке из приказа тогдашнего начальника ГРУ Игоря Сергуна, до 19 июня 2013 года подполковник Николенко являлся военнослужащим. Адвокаты настаивали, что по этой причине только военное следствие, военная прокуратура и военный суд полномочны принимать процессуальные решения в отношении их обвиняемого.

В итоге Королевский городской суд постановил вернуть дело в прокуратуру. Все судебные инстанции, включая Московский окружной военный суд, согласились с этим решением. При этом в Солнечногорском гарнизонном суде обвинение настаивало, что Николенко скрывал свою принадлежность к вооруженным силам на момент совершения преступления, чтобы заявить об этом в суде, а вменяемые ему преступления, «никоим образом не связаны с прохождением им военной службы». В итоге после разбирательств о подследственности материалы расследования вернули в военный следственный отдел по Солнечногорскому гарнизону, к ведению которого относится в/ч 74455 на улице Кирова в Химках. Летом 2018 года Николенко вышел на свободу, так как срок содержания под стражей во время следствия был продлен только до мая 2018 года.

Несмотря на статус обвиняемого подполковник нашел работу в одной из коммерческих компаний (ее реквизиты есть у РБК), которая на своем официальном сайте указывает, что разрабатывает программное обеспечение для обработки спутниковых снимков оборонного и гражданского назначения. По данным СПАРК, эта компания выполняла заказы для ФСБ и Минобороны. Справка о трудоустройстве Николенко из этой организации есть в распоряжении РБК.

В своем резюме на сайте Superjob Николенко указал, что в 1996 году окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского по специальности инженер-баллистик, имеет звание кандидата наук, навыки программирования на нескольких языках, знает дискретную математику. Помимо воинской части 74455, где Николенко проходил службу с сентября 2010 по июнь 2013 года, в резюме указано, что до этого он служил начальником лаборатории 4 ЦНИИ Ракетных войск стратегического назначения. Сейчас резюме скорректировано — из него исчез номер воинской части.

Часть 74455 стала широко известна после публикации расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве хакеров ГРУ в президентские выборы 2016 года. Трем офицерам этой воинской части, включая ее командира полковника Александра Осадчука, в США предъявлено официальное обвинение. По версии американских спецслужб, это подразделение ГРУ летом 2016 года занималось публикацией компрометирующих Демократическую партию США документов через созданные им же сайты DCLeaks и «румынского хакера» Guccifer 2.0, используя сеть компьютеров по всему миру и расплачиваясь за оборудование криптовалютой.