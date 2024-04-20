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В Тверской области бывший кандидат в депутаты признался в убийстве жены

В Тверской области кандидат в депутаты Николенко признался в убийстве жены
Бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский признался в убийстве своей жены Елены. По данным Mash и РЕН ТВ, он задержан, Baza пишет, что он госпитализирован. Предварительно, мотивом стала ревность
Евгений Никольский
Евгений Никольский (Фото: tver.spravedlivo.ru)

В Тверской области бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский задержан за убийство жены, пишут РЕН ТВ и Mash. О преступлении он сам сообщил в соцсетях.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает, это не должно оставаться безнаказанным. <...> Обращаюсь ко всем с единственной просьбой: сберегите дочку», — написал Никольский утром 20 апреля на своей странице во «ВКонтакте».

В УМВД России по Тверской области рекомендовали РБК обратиться в Следственный комитет. РБК направил запрос в СУ СК Российской Федерации по Тверской области.

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Предположительный мотив убийства — ревность, пишет Mash. По данным телеграм-канала, преступление произошло в Старицком районе Тверской области. Екатерине Никольской было 36 лет, она занималась общественной деятельностью и преподавала детям танцы, сообщил Mash, добавив, что у пары осталась 11-месячная дочь.

По информации Baza, Никольский в ходе ссоры на почве ревности утром ударил Екатерину ножом в шею, тело женщины нашли около школы в селе Емельяново Старицкого района области. Телеграм-канал сообщает, что Никольский сразу признался в содеянном в соцсетях, рядом в тот момент находился брат его жены, он пытался оказать ей помощь. После конфликта с братом убитой Никольского госпитализировали, он находится в реанимации, утверждает Baza.

Евгению Никольскому 35 лет, согласно информации с его страницы во «ВКонтакте», он работает в проектном институте «Тверьжилкоммунпроект». Он занимает пост председателя местного отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Московском районе Твери. На момент 2022 года был также координатором районного Центра защиты прав граждан. В том же году избирался в Тверскую городскую думу по одномантному избирательному округу № 22.

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Тверская область Справедливая Россия Кандидат в депутаты убийство
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