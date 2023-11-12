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Суд арестовал экс-министра экономики Казахстана по делу об убийстве жены

Суд Астаны арестовал экс-министра экономики Казахстана по делу об убийстве жены
Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев (Фото: из личного архива Куандыка Бишимбаева)

Специализированный межрайонный следственный суд Астаны арестовал на два месяца Бишимбаева К., передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда. Речь идет о бывшем министре национальной экономики Куандыке Бишимбаеве, уточняет издание.

МВД Казахстана сообщило о задержании Бишимбаева 10 ноября, пишет издание. За день до этого в одном из ресторанов Астаны от телесных повреждений умерла женщина 1992 года рождения. Издание ORDA.kz со ссылкой на источник уточнило, что это жена экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Собеседник сказал порталу, что женщина получила травмы в ночь с 8 на 9 ноября.

По данным ORDA и Ulus Media, женщина умерла в ресторане «Бау» в центре Астаны. Ulus Media отмечал, что заведение расположено в здании молла «Гастро-Площадь Центр», который принадлежит семье Бишимбаева.

Очевидцы рассказали порталу, что экс-министр вместе с женой пришел в ресторан 8 ноября. Они заняли одну из VIP-кабинок и провели там всю ночь — супруги употребили алкоголь и заснули. Проснувшись 9 ноября, пара не покинула ресторан и продолжила отдых. Вечером того же дня, по словам очевидцев, между Бишимбаевым и его женой Салтанат Нукеновой произошел конфликт, который перерос в драку.

Звонок в скорую помощь из-за ситуации с Нукеновой поступил вечером 9 ноября, около 19:55 по местному времени, пишет ORDA.

Сотрудники заведений «Гастро-Площадь Центра» рассказали ORDA, что вечером 8 ноября ресторан «Бау» закрылся на техническое обслуживание и не открылся утром. В Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) заведения появился пост, где говорилось, что ресторан закрыт на спецобслуживание.

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Нукенова — вторая супруга Куандыка Бишимбаева, пишет ORDA. Ulus Media называет ее племянницей экс-акима (мэра) Павлодара.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018 года суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и конфискацией имущества. Экс-министра признали виновным в получении взяток. Впоследствии срок наказания сократили до четырех лет. Бишимбаев подал прошение об условно-досрочном освобождении и в 2019 году вышел на свободу.

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