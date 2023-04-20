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В NASA опровергли падение спутника агентства под Киевом

В NASA опровергли падение спутника агентства под Киевом
Спутник NASA RHESSI, запущенный 21 год назад, должен упасть на Землю в ночь на 20 апреля. На Украине ранее заявили, что причиной вспышки в небе над Киевом стало падение спутника NASA. В агентстве указали, что RHESSI еще на орбите
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Сообщения о падении американского спутника в небе над Киевом недостоверны. Аппарат, который должен был упасть в ночь на 20 апреля, все еще остается на орбите, заявили «РИА Новости» в пресс-службе NASA.

Ранее в соцсетях появилось видео с яркой вспышкой в небе над Киевом, местные власти сначала объясняли это работой систем ПВО, в позже уточнили, что вспышка возникла из-за падения космического спутника NASA.

«Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI, <…> который в настоящее время остается на орбите», — сообщил представитель агентства «РИА Новости».

Воздушную тревогу в Киеве, Киевской области, а также в ряде других регионов Украины начали объявлять с 22:00 (мск). Киевская областная администрация тогда сообщила, что в небе над регионом была обнаружена «воздушная цель», и призвала всех граждан проследовать в укрытие.

Изначально глава Офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что вспышка в небе над Киевом — результат работы ПВО Украины. Однако вскоре он удалил пост и призвал дожидаться официальных заявлений. Позже киевская областная администрация сообщила, что причиной вспышки стало падение спутника NASA.

Спутник NASA Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), запущенный 21 год назад, должен упасть на Землю в ночь на 20 апреля с погрешностью +/–16 часов. Спутник вывели из эксплуатации в 2018 году. Вплоть до этого времени, начиная с 2002 года, Rhessi наблюдал за солнечными вспышками, помогая ученым понять механизм того, как создаются такие мощные всплески энергии. Вес аппарата — около 300 кг. В NASA подчеркивали, что большая часть космического объекта сгорит во время прохождения через атмосферу, но некоторые компоненты могут упасть на Землю. Вероятность того, что они причинят вред кому-либо на Земле низкая — примерно 1 из 2467, говорилось в сообщении агентства.

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NASA Киев спутник вспышка
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