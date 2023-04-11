Путин заявил о «затоваривании» рынка недвижимости

Путин указал на «затоваривание» рынка недвижимости и призвал исправить ситуацию. В 2022-м в России поставили рекорд по строительству жилья (более 100 млн кв. м), на данный момент строится почти столько же, но 70% его не распродано

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На российском рынке недвижимости возникло «затоваривание», из-за чего объемы строительства могут сократиться, заявил президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, которое транслировали «Вести».

«На рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки. Нужно, конечно, эти риски снижать», — сказал он.

Президент отметил, что следует поддерживать долгосрочное устойчивое развитие строительного сектора и спрос на жилье. Путин напомнил, что в стране действуют программы льготной и семейной ипотеки (со ставками 8% и 6%), по ним с начала года улучшили жилищные условия более 130 тыс. семей.

В прошлом году в России был установлен рекорд по объему ввода жилья: показатель составил 102,7 млн кв. м, что выше уровня 2021 года на 10 млн, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин со ссылкой на данные Росстата. Прирост фиксировали по строительству и многоквартирных домов, и частных.

«Дом.РФ» в апреле представил данные по объемам нераспроданного жилья в России. По информации госкомпании, сейчас в стадии строительства находится 98 млн кв. м жилья. Из этого объема почти 42 млн кв. м не продано, еще около 28 млн кв. м в продажу не поступало (объем, который застройщики придерживают), продано 29 млн кв. м. То есть общий объем нераспроданного жилья у российских девелоперов достигает почти 70 млн кв. м, отмечал «РБК Недвижимость». Для Москвы объем строящегося жилья на начало апреля составил 16,2 млн кв. м, из них около 10 млн кв. м были нераспроданными.

В обоих случаях это более 60% от общего количества возводимой недвижимости. В «Дом.РФ» отмечали, что объем непроданного жилья демонстрирует рост с середины прошлого года и в абсолютном выражении на 25% превышает средний уровень 2019–2021 годов (33,8 млн кв. м).