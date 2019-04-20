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Власти поручили расширить репертуар театров оперы и балета классикой
До 20 мая Минкультуры поручено подготовить предложения по расширению репертуаров театров оперы и балеты музыкальными произведениями русской классики
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минкультуры должно изучить репертуар театров оперы и балета и сделать предложения по расширению его произведениями русской классики, соответствующее поручение министерству дало правительство.

«До 20 мая 2019 года представить в правительство Российской Федерации предложения, направленные на расширение в их репертуаре произведений русского классического музыкального искусства», — говорится в сообщении.

Кроме того, при формировании государственного заказа Минкультуры должно будет предусмотреть постановки таких произведений в подведомственных учреждениях культуры.

Помимо этого Минкультуры и Минпросвещения до 20 мая должны проработать увеличение количества произведений русского классического музыкального искусства, включенных в учебные программы общеобразовательных школ.

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Такие поручения правительство дало после заседания комиссии по вопросам государственной культурной политики, которое состоялось 6 марта. «Нам предстоит серьезный разговор: каким образом сохранять музыку наших великих композиторов, как сделать так, чтобы эта музыка звучала на территории нашей страны и за ее пределами», — заявила тогда вице-премьер Ольга Голодец.

Вице-премьер добавила, что необходимо обратить особое внимание на музыкальное образование детей. «Все дети должны уметь держать в руках инструменты, пусть это будут основы музыкальной грамотности», — сказала она.

По словам Голодец, нужно пересмотреть репертуарную музыкальную политику в школах и дошкольных учреждениях, а также организовать программу для посещения театров и концертных площадок детьми.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минкультуры, балет, репертуар
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