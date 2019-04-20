Власти поручили расширить репертуар театров оперы и балета классикой

До 20 мая Минкультуры поручено подготовить предложения по расширению репертуаров театров оперы и балеты музыкальными произведениями русской классики

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Минкультуры должно изучить репертуар театров оперы и балета и сделать предложения по расширению его произведениями русской классики, соответствующее поручение министерству дало правительство.

«До 20 мая 2019 года представить в правительство Российской Федерации предложения, направленные на расширение в их репертуаре произведений русского классического музыкального искусства», — говорится в сообщении.

Кроме того, при формировании государственного заказа Минкультуры должно будет предусмотреть постановки таких произведений в подведомственных учреждениях культуры.

Помимо этого Минкультуры и Минпросвещения до 20 мая должны проработать увеличение количества произведений русского классического музыкального искусства, включенных в учебные программы общеобразовательных школ.