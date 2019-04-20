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В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса
Водитель автобуса пытался избежать столкновения с попавшими в ДТП легковым и грузовым автомобилями, но транспорт опрокинулся
Фото: tengrinews.kz

На юге Казахстана перевернулся пассажирский автобус, 11 человек погибли, еще 32 пострадали, передает местное издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Авария произошла на 181 км трассы Алматы — Ташкент — легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с припаркованным у дороги грузовиком. Автобус попытался избежать ДТП со столкнувшимся впереди него транспортом, но опрокинулся, рассказали в МВД.

Восемь человек погибли на месте, еще трое скончались от полученных травм после того, как их доставили в медицинские учреждения. Пострадали 32 человека. В МВД не уточнили, в каком они состоянии.

Для помощи пострадавшим на место ДТП на место ДТП отправили военных и спецтехнику, в том числе вертолет. В аварийно-спасательных работах участвовали 50 человек.

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По факту происшествия начали досудебное расследование по ч.4 ст. 345 УК Казахстана («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Департамент по чрезвыйчайным ситуациям организовал «горячую линию» с дежурными психологами.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Казахстан, ДТП
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