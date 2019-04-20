В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса

В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса

Водитель автобуса пытался избежать столкновения с попавшими в ДТП легковым и грузовым автомобилями, но транспорт опрокинулся

Фото: tengrinews.kz

На юге Казахстана перевернулся пассажирский автобус, 11 человек погибли, еще 32 пострадали, передает местное издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Авария произошла на 181 км трассы Алматы — Ташкент — легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с припаркованным у дороги грузовиком. Автобус попытался избежать ДТП со столкнувшимся впереди него транспортом, но опрокинулся, рассказали в МВД.

Восемь человек погибли на месте, еще трое скончались от полученных травм после того, как их доставили в медицинские учреждения. Пострадали 32 человека. В МВД не уточнили, в каком они состоянии.

Для помощи пострадавшим на место ДТП на место ДТП отправили военных и спецтехнику, в том числе вертолет. В аварийно-спасательных работах участвовали 50 человек.