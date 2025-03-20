У покупавшего «много luxury» экс-полковника решили конфисковать ₽127 млн

Бывший замглавы петербургского УФСИН отбывает 18-летний срок. Как сообщили в суде, до ареста он успел заработать ₽11,2 млн, но владел активами на ₽185,6 млн, в том числе недвижимостью в Испании

Сергей Мойсеенко (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram)

Генпрокуратура подала иск об обращении имущества и денежных средств в доход государства к Сергею Мойсеенко — бывшему заместителю главы УФСИН по Санкт-Петербургу. Петроградский районный суд принял его к производству, сообщает пресс-служба судов.

«Истец просит суд обратить в доход государства имущество Мойсеенко (ряд объектов недвижимости и деньги) на сумму не менее 127 646 360 рублей», — сказано в сообщении.

Надзорное ведомство в иске напоминает, что Мойсеенко был обязан раскрывать доходы, расходы и имущественные обязательства — не только свои, но родственников. В 2009–2017 годах мужчина заработал в общей сложности 11,2 млн руб.

«При этом он и Полевая, с которой Мойсеенко состоял в фактических брачных отношениях, путешествовали по миру, приобретали много всего luxury, дарили денежные средства и давали займы. Таким образом, очевидно, что расходы не соответствовали доходам», — написала в телеграм-канале глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным пресс-службы, установлено, что Мойсеенко владел активами на 185,6 млн руб., среди которых были девять автомобилей премиум-класса, 14 объектов недвижимости в России и четыре — в Испании. Лебедева отметила, что «часть имущества была отчуждена путем реальных возмездных сделок, но по заниженной стоимости, а часть через мнимые сделки».

Мойсеенко отбывает 18-летний срок. В 2020 году его приговорили к 15 годам лишения свободы, признав виновным в подстрекательстве к убийству куратора строительства крупнейшего СИЗО в Европе «Кресты» Николая Чернова, спустя год срок заключения увеличили до 18 лет, признав виновным в получении взятки при строительстве СИЗО «Кресты-2». «Мойсеенко вину не признал, от дачи показаний отказался», — передавала пресс-служба судов. Его лишили звания полковника внутренней службы.