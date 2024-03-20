УВД: Между Киргизией и Узбекистаном обнаружили второй секретный тоннель

Между Киргизией и Узбекистаном обнаружили еще один секретный тоннель

В Киргизии за два дня нашли два подземных тоннеля, ведущих из домов местных жителей в Узбекистан. Такие пути используют для контрабанды валюты и товаров

Фото: mvd.gov.kg Фото: mvd.gov.kg Фото: mvd.gov.kg Фото: mvd.gov.kg Фото: mvd.gov.kg Фото: mvd.gov.kg

Сотрудники милиции Киргизии обнаружили в частном доме замаскированный вход в подземный тоннель, ведущий в Узбекистан, сообщает пресс-служба УВД Жалал-Абадской области.

Потайную дверь в тоннель нашли 20 марта в помещении внутри дома 41-летнего жителя села Бек-Абад. Тоннель оснащен электрическим освещением и специальной лестницей для спуска, в нем обнаружили «все приготовления для незаконного пересечения границы и незаконного перемещения товаров».

Глубина тоннеля — 12,5 м, длина — 350 м, высота — 2,2 м, ширина — 1 м.

Накануне, 19 марта, в том же селе был обнаружен другой секретный тоннель, сообщал киргизский Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ). Его параметры отличаются: глубина достигает 15 м, общая протяженность туннеля — 130 м, из которых 50 м ведут до госграницы, а высота — 1,7 м. Силовики арестовали 38-летнего хозяина дома.

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Тоннели между Киргизией и Узбекистаном используются злоумышленниками для контрабанды товаров и валюты, периодически их находят силовики. К примеру, в июне 2022 года киргизский ГКНБ отчитался об обнаружении трех тоннелей за месяц, все они вели в Узбекистан. Узбекский суд приговорил выкопавших тоннель к срокам заключения от шести до восьми лет.