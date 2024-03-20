Во Вьетнаме запросили смертную казнь из-за пирамиды на $20 млрд
Прокуратура Вьетнама попросила суд вынести смертный приговор в отношении 68-летней главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамиды на $20 млрд (около 4,9% ВВП республики), пишет Reuters.
Судебный процесс может продлиться до конца апреля, пишет Reuters. По данным агентства, этот случай стал крупнейшим финансовым мошенничеством в истории страны. В деле фигурируют еще 85 человек, пишет Thanh Nien.
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