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Во Вьетнаме запросили смертную казнь из-за пирамиды на $20 млрд

Во Вьетнаме запросили смертную казнь для создательницы пирамиды на $20 млрд
Прокуратура Вьетнама потребовала смертную казнь для 68-летней главы девелоперской компании Чыонг Ми Лан. Ее обвиняют в создании финансовой пирамиды на $20 млрд, что стало крупнейшим мошенничеством в истории страны
Чыонг Ми Лан
Чыонг Ми Лан (Фото: Vạn Thịnh Phat)

Прокуратура Вьетнама попросила суд вынести смертный приговор в отношении 68-летней главы девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в создании финансовой пирамиды на $20 млрд (около 4,9% ВВП республики), пишет Reuters.

Судебный процесс может продлиться до конца апреля, пишет Reuters. По данным агентства, этот случай стал крупнейшим финансовым мошенничеством в истории страны. В деле фигурируют еще 85 человек, пишет Thanh Nien.

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Фото:Nguyen Huy Kham / Reuters
По версии следствия, Лан и ее сообщники вывели из Акционерного коммерческого банка в Хошимине (SCB), который контролировали с помощью десятков доверенных лиц, более 304 трлн донгов ($12,46 млрд). Прокуратура также обвинила их в выдаче незаконных кредитов фиктивным структурам, продаже фиктивных облигаций SCB и других преступных действиях. Следователи считают, что Лан платила чиновникам за игнорирование ее деятельности. В частности, по версии прокуратуры, старший инспектор Государственного банка Вьетнама Чыонг Ми Лан получил от нее $5,2 млн. Общий ущерб, нанесенный SCB и его клиентам, составил 498 трлн донгов ($20 млрд), говорится в заявлении ведомства.

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Юлия Овчинникова
Вьетнам смертная казнь прокуратура финансовая пирамида суд
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