Во Вьетнаме завели дело о контрабанде виски на вывозном рейсе из России

Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters

Во Вьетнаме возбудили уголовное дело о контрабанде алкоголя и табака на вывозном рейсе из России во время пандемии COVID-19, сообщает вьетнамский новостной сайт Tuoi Tre Online со ссылкой на отдел по борьбе с контрабандой Главного таможенного управления Вьетнама.

По его словам, 5 декабря 2020 года отдел расследований по борьбе с контрабандой в сотрудничестве с таможенным управлением аэропорта Камрань (провинция Кханьхоа) досмотрели рейс из Москвы. В ходе инспекции таможенники обнаружили 724 бутылки иностранного алкоголя, в основном виски Macallan и водки Beluga, и 424 коробки электронных сигарет Heets. Общая стоимость контрафактных товаров по состоянию на 5 декабря 2020 года составляла более 9,2 вьетнамских донгов ($388 тыс. по актуальному курсу).

Как показало следствие, провезшие контрабанду пассажиры были сотрудниками посольства Вьетнама в России, которые воспользовались вывозным рейсом для возвращения на родину.

18 ноября в Шереметьево задержали россиянку с десятью бутылками шампанского Cristal на сумму более 520 тыс. руб. Она попыталась провезти алкоголь в багаже, возвращаясь из Турции.