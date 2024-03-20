Доступ 24/7: как москвичам следить за ходом лечения прямо из стационара

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Пациенты московских больниц могут теперь прямо во время лечения просматривать в режиме онлайн результаты своих анализов, диагностики и информацию о лечении в целом. Таким образом, им стал доступен не только традиционный выписной эпикриз после госпитализации — теперь за процессом лечения можно наблюдать в динамике.

Эти данные хранятся в электронной медицинской карте (ЭМК), доступ к которой есть у москвичей с начала 2020-го. Сначала он был возможен только с портала mos.ru, а позднее, летом того же года, появилась мобильная версия медкарты в приложении ЕМИАС.ИНФО. С тех пор сервис продолжил развиваться. Одной из первых на портале стала функция просмотра вакцинации и тестов на COVID-19, что было особенно актуально в период пандемии. Москвичам постепенно стали доступны протоколы осмотров врачей, снимки КТ, МРТ, флюорографии, а также выписные эпикризы, больничные листы, данные о вызовах скорой помощи, прививках и другое. Важно, что пользователь может выгружать документы из медкарты, отправлять по электронной почте или через мессенджеры.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

С момента запуска сервиса ЭМК жители столицы получили доступ к 8 млн медкарт, из которых почти 20% детские. Более 4,6 млн горожан пользуются медкартой в смартфоне в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО. Число обращений к медкарте превышает 620 млн. На конец 2022 года все детские поликлиники столицы перешли исключительно на ЭМК. Как сообщали тогда власти Москвы, бумажные карты были собраны и переданы на хранение в Главархив, врачи перестали ими пользоваться.

«Преимущества цифрового формата очевидны, — рассказывала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — Документы нельзя потерять, доступ к карте возможен из любой точки. Врачи могут изучить полную историю болезни пациента, а пациенты, к примеру, узнать результаты анализов без посещения поликлиники».

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С начала 2024 года информация о госпитализации каждого пациента в городские стационары и все медицинские документы, созданные во время нахождения в больнице, стали доступны в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО. Пациенты могут просматривать эти данные в новом разделе «Госпитализация» не только после выписки, но и непосредственно в ходе лечения в стационаре. Всего за это время к новому разделу электронной медкарты обратились более 2,6 млн раз, писал в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

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Чтобы пациент смог получить доступ к информации о текущем лечении, нужно скачать приложение ЕМИАС.ИНФО — в нем при попадании в стационар отразится факт госпитализации. У такого пациента в приложении появится раздел «Госпитализация». «При необходимости просматривать детали лечения могут даже родственники, что очень актуально для пожилых людей. Для этого достаточно предоставить временный доступ к данным из своей электронной медкарты. Информацию о госпитализации ребенка родители тоже видят онлайн при наличии доступа к его медкарте», — отмечал мэр в своем Telegram.

Что это дает пациенту

Раньше во время нахождения в больнице пациент получал информацию о предстоящем лечении, назначениях и результатах исследований и анализов от лечащего врача во время обхода. Таким образом, врач выступал единственным источником информации о динамике состояния и дальнейших шагах лечения. Теперь же пациент в онлайн-режиме и 24/7 в электронной медкарте видит все назначения врачей, результаты анализов, диагностических исследований, протоколы осмотров и хирургических вмешательств, консультации специалистов. Кроме того, в мобильной версии электронной медкарты пациенты, проходящие лечение в стационаре, смогут оперативно получать уведомления о новых назначениях. Процесс лечения стал открытым и прозрачным для пациента.

Обладая сразу всей полнотой информации, пациент может задавать лечащему врачу уточняющие вопросы по своему состоянию и результатам анализов, лечения, изучив данные в своей карте.

Пациент теперь обладает той же информацией, что и медицинский работник, фактически получая ее одновременно с врачом.

После госпитализации у пациента остается не просто выписной эпикриз, а полноценная история лечения в стационаре. Такая информация, может, например, понадобиться при обращении за консультацией к другим специалистам.

Пациентское сообщество приветствует новые изменения в электронной медкарте, которые позволяют каждому в режиме реального времени следить за ходом лечения, рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. «Мы неоднократно говорили, что в ЭМК нужно подгружать все документы, это важно как во время лечения, так и после. Как минимум потому, что у пациента остаются электронные версии исследований, которые могут ему пригодиться после выписки. Это и есть пациентоориентированность», — говорит он.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

При этом медицинские сестры не всегда могут подробно и обстоятельно ответить на вопрос пациента, к примеру что конкретно у него в капельнице, перенаправляя к врачу, напоминает Жулев. Новый же сервис позволит снять вопросы о лекарственной терапии и разгрузить врача. «Разумеется, юридическую ответственность общаться с пациентом это с него не снимает, но дополняет общение с врачом», — отметил эксперт.

Какие аналоги есть в других странах

Германия

Медицинские сервисы, которые предоставляют врачам и пациентам разные данные, существуют не менее чем в 13 странах мира; можно говорить о примерно 24 сервисах с функционалом, который разнится от страны к стране. В Германии поводом для создания электронной карты пациента EPA по аналогии с Россией стало стремление объединить в цифровом виде все данные о пациенте, которые могли хранится в разных учреждениях. С 2021 года эту карту могут получить все застрахованные лица, а с 2025-го она будет создаваться автоматически.

К данным, которые хранят электронные карты, относятся врачебные заключения, рентгеновские снимки, план приема назначенных лекарств, паспорт вакцинации, обменная карта беременной («материнский паспорт»), электронный лист нетрудоспособности, встроенный мессенджер для коммуникации с врачебными представителями, а также собственные данные, например дневник измерения уровня глюкозы в крови.

США

В зависимости от принадлежности медицинского учреждения и от штата в стране используются разные медицинские сервисы. Один их них — негосударственный сервис, приложение-помощник MyChart от компании Epic Systems. Оно предоставляет доступ к результатам анализов, списку выписанных лекарств, историю прививок из разных клиник, а также историю посещения больниц, данные эпикриза при выписке с госпитализации и т.д. Из дополнительных функций: возможность создать общий семейный анамнез, ежедневная запись показателей здоровья через связывание с популярными приложениями вроде Apple Health, доступ к участию в медицинских исследованиях.

В дополнение те же разработчики создали MyChart Bedside — приложение, доступное на больничных планшетах, которое связывает госпитализированного с персоналом больницы. Оно позволяет просматривать информацию о стационарном лечении в режиме реального времени: запланированные процедуры, назначенные лекарства, основные показатели состояния организма, данные о составе персонала больницы, который занят в лечении конкретного пациента. Через приложение можно также сообщить медработникам о текущих потребностях вроде прогулки или получения дополнительного одеяла. Приложения связаны, поэтому после выписки вся информация о ходе терапии появляется в MyChart.

Сингапур

Собственный медицинский цифровой помощник есть и у сингапурцев: HelathHub позволяет получить доступ к больничным записям, результатам лабораторных анализов (при хронических заболеваниях), назначениям и направлениям из государственных медучреждений, данным о вакцинации взрослых и их детей, а также запрашивать повторение раннее выписанного рецепта и оплачивать медуслуги онлайн, например госпитализацию. Есть и дополнительные функции: высчитывание риска диабета на основе загруженных данных, предоставление доступа к медзаписям и назначениям опекунам, калькулятор индекса массы тела, калорий.

Таким образом, Москва — первый в мире город, где в сфере государственной медицины и в таком масштабе пациенты стационаров получают доступ ко всем результатам исследований и анализов, проводимых в клинике, а также к назначениям лечащих врачей. Все это благодаря единой цифровой платформе, созданной в Москве.

Безбумажные клиники Москвы

Сегодня в Москве уже девять медицинских учреждений работают как «цифровые клиники»: это НИИ имени Н.В.Склифосовского, больницы имени В.В.Вересаева, имени С.П.Боткина, № 15 имени О.М.Филатова, имени В.М.Буянова, № 1 имени Н.И.Пирогова, Инфекционная клиническая больница № 1, ММКЦ «Коммунарка» и ГКБ имени С.С.Юдина. Первыми стали именно те стационары, где открывались флагманские центры для оказания экстренной помощи, ведь именно при оказании скорой и неотложной помощи счет идет на минуты и секунды. Цифровизация позволяет экономить драгоценное время. При этом, по плану столичных властей, уже в ближайшие два года цифровая модель работы будет масштабирована на все многопрофильные стационары города.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Плюсы безбумажной работы больниц

Медицинские данные ведутся и хранятся в цифровом виде в ЕМИАС и не дублируются на бумаге. Информацию об оказанных пациенту услугах, проведенных операциях и т.д. могут видеть в единой цифровой среде все медики, задействованные в лечении. То есть она доступна не только тому, кто держит бумажную карту в руках в данный момент. Мобильность персонала. Планшеты, подключенные к ЕМИАС, избавляют врачей и медсестер от привязки к рабочим местам со стационарными компьютерами, позволяя быть там, где они могут принести максимум пользы пациентам. Например, реанимационные медсестры сейчас освобождены от переписывания показателей с прикроватных мониторов в карты интенсивной терапии благодаря цифровой реанимации. Сервис позволяет фиксировать динамику состояния больных в онлайн-режиме, и эти данные доступны врачам в режиме реального времени. «Цифра» радикально трансформирует процессы взаимодействия персонала как внутри отделений, так и между ними, да и весь уклад жизни больниц, избавляя от накопленной рутины и автоматизируя ключевые процессы. В конечном счете цифровизация московского здравоохранения выгодна самим пациентам, так как врач не тратит время на заполнение бумажных карт. Это позволяет больше внимания уделить больному. Один из примеров — бригады скорой помощи передают в приемное отделение стационара сведения о состоянии пациента. Благодаря этому врачи могут заблаговременно начинать готовиться к приему.

Выстроенная сейчас в Москве система информирования пациента о ходе госпитализации, централизованная через цифровые сервисы, тем самым уникальна для России и мира. В разговоре с РБК директор проектного офиса компании «Цифромед» Виктор Комаров видит по меньшей мере два направления ее дальнейшего развития.

Во-первых, в будущем медицинские информационные системы смогут предлагать более детальные разъяснения и рекомендации с учетом оценки всех результатов анализов и исследований пациента. Во-вторых, это перенос столичного опыта на федеральный уровень. «Вопрос здесь стоит даже не в создании инфраструктуры, а в планировании, проведении пилотирования и масштабировании сервиса на все регионы», — резюмировал Комаров.