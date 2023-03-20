В МАИ объяснили вручение повесток студентам при получении диплома

В университете уточнили РБК, что повестки вручили трем студентам, которые поступали на целевое обучение от Минобороны, но потом отказались учиться по военной специальности

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Представитель военкомата вручил повестки трем студентам Московского авиационного института (НИУ МАИ) в связи с тем, что они отказались проходить обучение по программе целевой подготовки кадровых офицеров и продолжили обучение по гражданской специальности, сообщили РБК в университете.

Ранее «Вёрстка» сообщила, что студентов МАИ заставляют подписывать повестки в военкомат, чтобы получить свои дипломы. «Не выдают диплом, пока не подпишешь повестку. Прямо в кабинете, в котором выдают диплом, сидит военком», — рассказал каналу один из студентов. Другой студент, который уже ходил в военкомат по такой повестке, уточнил, что ему предложили пройти службу по контракту.

Как уточнили РБК в МАИ, повестки были выданы трем студентам, проходившим обучение по программе целевой подготовки кадровых офицеров в рамках договора с Минобороны, которые летом 2022 года отказались прибыть на военные сборы и написали рапорты о нежелании продолжить обучение.

«В связи с этим были расторгнуты их договоры с Минобороны России, которое оплачивало их обучение по военной специальности. Студенты продолжили обучение по гражданской специальности в институте № 12 МАИ.

После защиты диплома по окончании обучения у студентов завершились сроки отсрочки от призыва. В связи с этим в университет прибыл представитель военкомата и вручил им повестки для уточнения документов воинского учета.

Данные студенты получили дипломы о высшем образовании 27 февраля 2023 года в установленном порядке», — сообщили в институте.