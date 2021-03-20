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В США россиянину дали десять лет тюрьмы за киберпреступления

По данным Минюста США, гражданин России был одним из основателей организации Infraud, которая занималась покупкой и продажей незаконно полученных данных. Ущерб от преступлений ведомство оценило в $568 млн
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В США гражданина России Сергея Медведева приговорили к 10 годам тюрьмы за создание теневой интернет-площадки Infraud, на которой торговали незаконными товарами и услугами. Об этом говорится на сайте американского Минюста.

Ведомство заявило, что Медведев, также известный как Stells, Segmed и Serjbear, создал организацию Infraud, которая занималась киберпреступлениями, вместе с выходцем из Украины Святославом Бондаренко. По данным министерства, россиянин с 2010 по 2018 год занимался обслуживанием незаконных денежных переводов, а также несколько лет работал администратором площадки. Мужчина «отвечал за управление, принимая решения о членстве и наказывая тех, кто нарушал правила предприятия».

СМИ узнали о задержании в Бангкоке имевшего 100 тыс. биткоинов россиянина
Общество
Фото:Athit Perawongmetha / Reuters

Россиян признал себя виновным по одному пункту обвинения в нарушении закона о противодействии рэкету.

Помимо него за участие в Infraud осудили гражданина Северной Македонии Марко Леопарда. Он признал себя виновным по одному пункту того же обвинения, македонца отправили в тюрьму на пять лет. По версии обвинения, Леопард организовал ряд сайтов для участников Infraud, зная, что они занимаются противозаконной деятельностью.

Медведева задержали зимой 2018 года в Банкоке, на его счетах обнаружили больше 100 тыс. биткоинов.

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Infraud была создана в 2010 году. Название теневой площадки взято от ее слогана In Fraud We Trust («В мошенничество мы верим»). По данным американских правоохранительных органов, в преступную организацию входили минимум 36 человек из разных стран мира. Она успела нанести материальный ущерб США на сумму более $568 млн.

По данным Минюста, организация Infraud занималась масштабным приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, информации со скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, персональной информации, банковских и финансовых данных, вредоносных компьютерных программ. В 2017 году число зарегистрированных участников, которые пользовались ресурсами фирмы, превысило 10 тыс. Заблокировать площадку удалось в феврале 2018-го.

Авторы
Анна Громова, Наталия Анисимова
США приговор россиянин Минюст русские хакеры
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