В США россиянину дали десять лет тюрьмы за киберпреступления

По данным Минюста США, гражданин России был одним из основателей организации Infraud, которая занималась покупкой и продажей незаконно полученных данных. Ущерб от преступлений ведомство оценило в $568 млн

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В США гражданина России Сергея Медведева приговорили к 10 годам тюрьмы за создание теневой интернет-площадки Infraud, на которой торговали незаконными товарами и услугами. Об этом говорится на сайте американского Минюста.

Ведомство заявило, что Медведев, также известный как Stells, Segmed и Serjbear, создал организацию Infraud, которая занималась киберпреступлениями, вместе с выходцем из Украины Святославом Бондаренко. По данным министерства, россиянин с 2010 по 2018 год занимался обслуживанием незаконных денежных переводов, а также несколько лет работал администратором площадки. Мужчина «отвечал за управление, принимая решения о членстве и наказывая тех, кто нарушал правила предприятия».

Россиян признал себя виновным по одному пункту обвинения в нарушении закона о противодействии рэкету.

Помимо него за участие в Infraud осудили гражданина Северной Македонии Марко Леопарда. Он признал себя виновным по одному пункту того же обвинения, македонца отправили в тюрьму на пять лет. По версии обвинения, Леопард организовал ряд сайтов для участников Infraud, зная, что они занимаются противозаконной деятельностью.