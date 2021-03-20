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Бывший замгендиректора «Военторга» Тейф получил 5 лет тюрьмы в США

Он признался в даче взятки, махинациях при получении визы и ложных показаниях при подаче налоговой декларации. Обвинения в мошенничестве и покушении на заказное убийство с него сняли. Тейф находится под стражей с 2018 года
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Бывший заместитель генерального директора «Военторга» (принадлежит российскому Минобороны) Леонид Тейф частично признали вину по уголовному делу, возбужденному в США, и получил пять лет тюремного заключения. Об этом сообщает телеканал CBS.

Проживавший в Северной Каролине с 2018 года Тейф и его бывшая жена Татьяна обвинялись американским властями в ряде преступлений, в том числе в мошенничестве, откатах, коррупции, махинациях с визовыми документами и покушении на заказное убийство.

В пятницу в федеральном суде Восточного округа Северной Каролины прошло слушание, в ходе которого 59-летний Тейф частично признал вину в предъявленных обвинениях. В частности, он признался в даче взятки госслужащему, мошенничестве с визами и предоставлении неверной информации в налоговой декларации.

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Фото:Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Взятку в размере $10 тыс., по версии следователей, Тейф дал сотруднику Министерства внутренней безопасности США за то, чтобы он принял решение о депортации сына его домработницы. Экс-замдиректора «Военторга» предполагал, что у мужчины был роман с его женой.

43-летняя бывшая супруга Тейфа призналась в ложных показаниях при въезде в США по иммигрантской визе. У бывших супругов конфисковали активы стоимостью $6 млн. Обвинения в отмывании денег, укрывательстве нелегальных мигрантов и покушении на убийство были сняты с россиянина. Тейфа приговорили к 5 годам лишения свободы.

Расследование в отношении Леонида и Татьяны Тейф, а также нескольких их сообщников началось в 2018 году. Власти США считали, что с 2010 по 2012 годы Тейф будучи замдиректора «Военторга» участвовал в коррупционных схемах в России и вывел на зарубежные счета около $150 млн, полученных с откатов подрядчиков.

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Дом Леонида и Татьяны Тейф в Северной Каролине

Из офшоров деньги направлялись на счета супругов в американских банках. В материалах дела говорилось о как минимум 70 счетах и почти 300 переводах на них на общую сумму в $40 млн. На территории США деньги отмывались через создаваемые компании.

Кроме того, Тейфа обвиняли в попытке убийства любовника своей жены. Сначала он пытался за взятку добиться его депортации из США. Госслужащий, которому россиянин предложил $10 тыс., был агентом ФБР под прикрытием. После провала плана с депортацией, Тейф решил убить предполагаемого любовника супруги и предлагал $25 тыс. за это человеку, работавшему на спецслужбы. С 2018 года Тейф находился под стражей.

Автор
Михаил Котляр
«Военторг» суд взятка США
Материалы по теме
Откаты «Военторга» и покушение: в чем США обвиняют Леонида Тейфа
Политика
Американские прокуроры узнали о взятках экс-замглавы «Военторга» в России
Политика
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