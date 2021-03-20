Бывший замгендиректора «Военторга» Тейф получил 5 лет тюрьмы в США

Он признался в даче взятки, махинациях при получении визы и ложных показаниях при подаче налоговой декларации. Обвинения в мошенничестве и покушении на заказное убийство с него сняли. Тейф находится под стражей с 2018 года

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Бывший заместитель генерального директора «Военторга» (принадлежит российскому Минобороны) Леонид Тейф частично признали вину по уголовному делу, возбужденному в США, и получил пять лет тюремного заключения. Об этом сообщает телеканал CBS.

Проживавший в Северной Каролине с 2018 года Тейф и его бывшая жена Татьяна обвинялись американским властями в ряде преступлений, в том числе в мошенничестве, откатах, коррупции, махинациях с визовыми документами и покушении на заказное убийство.

В пятницу в федеральном суде Восточного округа Северной Каролины прошло слушание, в ходе которого 59-летний Тейф частично признал вину в предъявленных обвинениях. В частности, он признался в даче взятки госслужащему, мошенничестве с визами и предоставлении неверной информации в налоговой декларации.

Взятку в размере $10 тыс., по версии следователей, Тейф дал сотруднику Министерства внутренней безопасности США за то, чтобы он принял решение о депортации сына его домработницы. Экс-замдиректора «Военторга» предполагал, что у мужчины был роман с его женой.