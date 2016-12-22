В США предъявили обвинения бывшему замглавы «Военторга»

В США Леонида Тейфа, его жену и еще трех человек обвиняют в выводе из России десятков миллионов долларов. С 2010 по 2012 год он получил откаты на $150 млн. Об этих обвинениях стало известно после обыска у Тейфов на прошлой неделе

Леонид и Татьяна Тейф (Фото: FBI)

Федеральные прокуроры США подозревают 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их знакомых в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве. Об этом стало известно после обыска, проведенного 5 декабря ФБР в доме Тейфа в городе Роли, столице штата Северная Каролина. Стоимость особняка оценивается в $5 млн, сообщили американские СМИ.

В судебных материалах, с которыми ознакомился РБК, сообщается, что Тейф на момент совершения преступлений занимал пост заместителя гендиректора российского ОАО «Военторг».

Согласно документам суда, обвинения против Тейфа были выдвинуты 8 ноября. Как следует из материалов следствия, между 2010 и 2012 годами Тейф, находясь на посту замглавы «Военторга», был вовлечен в коррупционные схемы. Он находил подрядчиков для реализации заказов для нужд Министерства обороны России. Однако перед заключением контракта с субподрядчиками на поставки Тейф требовал от тех согласия на передачу ему и его подельникам части полученных от Минобороны денег. Всего с 2010 по 2012 год Тейф получил $150 млн, говорится в материалах американского следствия​. Деньги Тейф получал наличными, а затем выводил их из России через зарубежные счета, утверждается в материалах дела. Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках и получили 294 перевода на сумму в размере $40 млн, говорится в материалах дела. Дело Тейфа и его сообщников рассматривается в суде восточного округа штата Северная Каролина.

Дом Леонида Тейфа в США (Фото: Gerry Broome / AP)

Как уточняется в документах суда, Тейф и его жена Татьяна сначала переводили деньги, полученные с «откатов» от подрядчиков «Военторга», на офшорные счета. Потом с этих счетов деньги переводились на счета в банках США, зарегистрированные на обоих супругов. В связи с этим в США против Тейфов и их сообщников, в числе которых фигурирует проживающий в США российский гражданин Алексей Тимофеев, выдвинуты обвинения в «сговоре <...> с целью совершить преступления против Соединенных Штатов». Россиян обвиняют в нарушении ст. 1957 раздела 18 свода законов США. В этой статье говорится о недопустимости реализации финансовых операций на сумму свыше $10 тыс. с использованием средств, полученных преступным путем. В деле Тейфов речь идет о «хищении средств у российского государства». В материалах дела приведен список финансовых транзакций, которые были проведены Тейфами и Тимофеевым.

Помимо этого Леониду Тейфу предъявлены дополнительные обвинения. Во-первых, ему инкриминируется попытка подкупа государственного чиновника. В материалах дела говорится, что он предложил $10 тыс. сотруднику департамента национальной безопасности США, чтобы тот депортировал неугодного Тейфу человека. Как отмечает издание New Observer, Тейф попросил работника ведомства депортировать любовника его жены Татьяны.

Во-вторых, Тейфа обвиняют в намерении организовать убийство на территории США. По сведениям New Observer, который ссылается на документы ФБР, на такие шаги Тейфа подтолкнула ревность к жене. Причем, как уточняет издание, Тейф планировал выманить предполагаемого любовника его жены в Россию и убить его там. В-третьих, Тейфа обвиняют в незаконном ношении оружия, а также в даче ложных показаний для получения иммигрантской визы, говорится в материалах суда.

Кроме того, Тейфам, а также Тимофееву и его жене Олесе предъявлены обвинения в том, что они способствовали трудоустройству в США иммигранту, который не имел на это право.