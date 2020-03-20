ФАС из-за коронавируса приостановит проверки

Из-за распространения коронавирусной инфекции антимонопольное ведомство будет проводить только внеплановые проверки, а дела о нарушениях будут рассматриваться в дистанционном режиме

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о приостановке проведения проверок в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В сообщении антимонопольного ведомства отмечается, что вплоть до 10 апреля им будут проводиться только внеплановые проверки, целями которых являются защита жизни и здоровья граждан и обеспечение соблюдения законодательства о госзакупках и гособоронзаказе.

«Учитывая сложившуюся в настоящий момент эпидемиологическую обстановку, ведомство вводит изменения в проведение проверок и рассмотрение дел, но при этом работает в штатном режиме и продолжает незамедлительно реагировать на случаи нарушения действующего законодательства», — пояснил замглавы ФАС Павел Заборщиков.

Работа комиссий ФАС по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства и об административных правонарушениях с 19 марта по 10 апреля будет проходить в дистанционном режиме (с использованием видеосвязи). При этом к работе комиссий смогут подключиться все заинтересованные лица.

По данным на 19 марта, в России выявлено 199 случаев заражения COVID-19.