В «Газпроме» после акций протеста объяснили отключение газа в КЧР

Газ в селе Джага в Карачаево-Черкесии отключили только должникам, заявили в компании. По данным «Газпром межрегионгаз Черкесска», общая задолженность абонентов населенного пункта составила почти 63 млн руб.

Фото: РИА Новости

Дочерняя структура «Газпрома» — ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» — прокомментировала ситуацию в селе Джага Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. С 14 марта там состоялись по меньшей мере две акции протеста местных жителей, которые касались отключения в населенном пункте газа и действий газовиков.

По данным портала «Регион-Online», газовый скандал в селе разгорелся в марте, когда местным жителям сказали, что их газопровод находится в аварийном состоянии, поэтому их переподключат к новому. Однако после того, как ремонтные работы закончились, «Газпром межрегионгаз Черкесск» не возобновил подачу, а решил заключить с каждым домом новый договор, по информации издания, в документе были неприемлемые для жителей условия.

После этого, как пишет «Регион-Online», местные жители стали рассказывать о мошеннической схеме по выманиванию у них денег сотрудниками газовой компании. По их словам, в разгар отопительного сезона представители «Газпром межрегионгаз Черкесска», не предъявляя никаких нареканий к работе счетчиков, ходили по домам и срывали пломбы с приборов, после чего контролеры выписывали хозяевам домов большие штрафы. ​Некоторые из жителей также утверждали, что их дома «под надуманными предлогами отключили от газа».

По данным представителей «дочки» «Газпрома», в 2018 году в Джаге с территорий частных домов «были проведены мероприятия по выносу газопроводов», целью этих работ было обеспечить надлежащее техническое обслуживание подводящих сетей и вывод из эксплуатации малонадежных из них. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении пресс-службы компании.

В документе уточняется, что в населенном пункте были построены 20,5 км новых газовых сетей. «После завершения работ, в марте 2019 года, <...> к новым сетям были переподключены 362 абонента, не имеющих задолженности за поставленный газ или заключивших соглашения о реструктуризации долга», — указали в пресс-службе.