Помощник Путина назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok

Помощник президента Андрей Белоусов заверил Forbes, что хотя давно и знаком с Артемом Аветисяном, но о вмешательстве в его интересах в спор вокруг банка «Восточный» главу государства не просил

Андрей Белоусов (Фото: вгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Помощник президента России Андрей Белоусов опроверг слухи о своей причастности к делу Baring Vostok и аресту главы инвестфонда Майклу Калви. «Это полная чушь. Абсолютно. Я верующий человек и могу в Великий пост сказать, что это вранье», — заявил Белоусов Forbes.

Помощник президента подтвердил, что давно знаком с акционером банка «Восточный» Артемом Аветисяном (через компанию «Финвижн Холдингс» владеет 32% акций банка), но заверил, что в спор последнего с Калви (Baring Vostok принадлежит 51,6% акций «Восточного») не вмешивался и тем более не докладывал о происходящем Владимиру Путину.

«За долгие годы службы я научился разделять личные отношения и служебные», — сказал Белоусов. «Если бы я с такого рода бумагами пошел к президенту, меня бы оттуда вынесли вперед ногами. Президент никогда не станет вмешиваться в коммерческие споры таким образом», — добавил он.

Калви был задержан в Москве 15 февраля 2019 года, а на следующий день Басманный суд принял решение об его аресте. По тому же делу задержаны и взяты под стражу еще пять человек, в том числе три сотрудника Baring Vostok — партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин (все члены совета директоров «Восточного» в начале 2017 года), а также советник предправления Норвик Банка, в прошлом глава «Восточного» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.