Следователи пришли в управу столичного района Тропарево-Никулино

В префектуре Западного административного округа Москвы РБК сообщили, что следственные действия проводятся не в первый раз. Источник ТАСС связывает их с хищением 100 млн руб.

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Следователи проводят следственные действия в управе столичного района Тропарево-Никулино, сообщили РБК в пресс-службе префектуре Западного административного округа Москвы РБК.

«Это происходит не в первый раз, сейчас речь идет не об обыске, а об осмотре, делом занимается следственный комитет», — пояснили в пресс-службе.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что интерес следователей может быть связаны с делом о хищении 100 млн руб.

«Во время следственных действий изъяли соответствующую документацию», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, ранее в правоохранительные органы по факту хищения обратились представители правительства Москвы.

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