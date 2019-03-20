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Присяжные в США признали средство от сорняков вызывающим рак
Уже второй суд присяжных пришел к выводу, что средство Roundup немецкой компании Bayer вызывает онкологические заболевания. Вина компании и сумма нанесенного ущерба еще не установлены
Фото: Haven Daley / AP

Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали, что средство для борьбы с сорняками Roundup компании Bayer способствует появлению у человека онкологических заболеваний, передает Reuters.

Bayer приобрела производителя средства, Monsanto, в 2018 году за $63 млрд. Немецкая компания отрицает, что глифосат, гербицид, содержащийся в Roundup, может вызывать рак. Как отмечает Bloomberg, на данный момент присяжные еще не установили, виновна ли Bayer и какой ущерб был нанесен компанией.

На следующем слушании будут рассмотрены доказательства, в том числе электронные письма, с помощью которых компания манипулировала общественным мнением, отмечает агентство. Иск подал Эдвин Хардмэн, у которого диагностировали неходжинские лимфомы.

Это уже второй суд по делу о гербицидах, в котором участвует Bayer. Летом 2018-го компанию обязали выплатить $289 млн бывшему школьному садовнику Дуэйну Джонсону, у него врачи нашли то же заболевание, что и у Хардмэна. Позже сумму компенсации снизили до $75 млн. Тогда в Bayer заявили, что обвинение увело внимание присяжных от научной стороны вопроса к обсуждению корпоративных нарушений.

По данным Reuters, всего в США подано около 11 тыс. исков, касающихся средства Roundup. Глифосат используют в большинстве гербицидов и средство Monsanto, которую приобрела Bayer, не было защищено патентом, отмечает агентство.

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Вьетнам потребовал компенсацию за распылявшиеся в войне с США гербициды

Кроме того, в апреле 2018-го власти Вьетнама потребовали выплаты компенсаций за гербициды Monsanto, которые распылялись во время войны с США в 1964-1975 годах. МИД Вьетнама указал на средство Agent Orange, которое использовали чтобы лишить противника пищи и укрытия. В своем заявлении внешнеполитическое ведомство заявило, что решение суда по делу Джонсона создает прецедент, который позволит опровергнуть утверждения о безвредности гербицидов, которые США использовали во время войны.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Bayer, присяжные, онкологическое заболевание
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