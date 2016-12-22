Вьетнам потребовал компенсацию за распылявшиеся в войне с США гербициды

Вьетнам потребовал компанию Monsanto​ выплатить компенсацию жертвам смеси гербицидов и дефолиантов Agent Orange, которую она поставляла американским военным в годы вьетнамской войны. Об этом сообщает The Independent.

Требование стало ответом на решение суда в Калифорнии, который постановил компании выплатить $289 млн школьному садовнику. Он заявил, что использование гебрицида от Monsanto привело к заболеванию раком.

«Вердикт служит юридическим прецедентом, который опровергает предыдущие утверждения о том, что гербициды, сделанные Monsanto и другими химическими корпорациями в США и предоставленные армии США в войне, безвредны», — приводит издание слова пресс-секретаря МИД Вьетнама.

Agent Orange применялся американскими военными в период войны во Вьетнаме, шедшей с 1964 по 1975 год. Они использовали его для того, чтобы лишить вьетнамских партизан пищи и укрытия. Как отмечает Independent, вещества, которые входят в его состав, вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Например, врожденные дефекты и рак. Миллионы человек до сих пор страдают от последствий распыления Agent Orange.