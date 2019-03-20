Bloomberg узнал о появлении шести миллиардеров после продажи Fox

После закрытия сделки о покупке компанией Walt Disney активов 21st Century Fox, шестеро детей Руперта Мердока, владельца последней, получат до $2 млрд. Они владеют акциями Fox через трастовый фонд

Руперт Мердок (в центре) и его сыновья Лачлан (слева) и Джеймс (справа) (Фото: Dan Steinberg / AP)

Дети гендиректора 21st Century Fox​ (Fox) Руперта Мердока станут миллиардерами после того, как закроется сделка о продаже медиахолдинга компании Walt Disney, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, Пруденс, Элизабет, Лачлан, Джеймс, Грейс-Хелен и Хлоя Мердок владеют 39% акций Fox через трастовый фонд Murdoch Family Trust. Акционерам было предложено получить за свою долю деньги или ценные бумаги Disney. Максимальная сумма, которую дети Мердока могут получить от сделки равна $12 млрд или $2 млрд на каждого.

На сайте Fox News сообщается, что сделка официально закроется 20 марта в 12:04 по восточному времени (19:04 мск).

Переговоры о покупке 21st Century Fox начались летом 2017-го. Помимо Disney свое предложение сделали и в Comcast — спор продолжался до июля 2018 года — в Disney предложили $71 млрд, а в Comcast отказались от покупки, остановившись на цене в $65 млрд.

После завершения сделки к Disney, которая уже владеет правами на большую часть супергероев Marvel и франшизу «Звездные войны», перейдут права на «Людей Икс», мультсериал «Симпсоны», фильм «Аватар» и многие другие. Fox же будет реорганизована в Fox Corporation, в составе которой останутся телеканалы Fox Sports и Fox news. Кроме того, в Twentieth Century Fox входят кино- и телестудия 20th Century Fox, стриминг-сервис Hulu и индийский телеканал Star India.