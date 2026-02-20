Экс-чиновница из Астрахани инсценировала свою смерть и скрывалась 13 лет

Бывшая замминистра ЖКХ Астрахани инсценировала свою смерть, чтобы избежать заключения в колонию. Она была приговорена к семи годам, но сбежала в Татарстан. Ее супруг позже выдал тело другой женщины в Новосибирске за свою жену

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Следователи раскрыли, что осужденная на семь лет лишения свободы бывший первый заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою смерть. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале.

Новые обстоятельства были установлены в рамках расследования уголовного дела об убийстве двух местных жителей в 2010 году. По данным следствия, один из погибших занимался обналичиванием средств, похищенных должностными лицами областного министерства ЖКХ. При этом выявленные факты напрямую не связаны с этим преступлением.

Ступина в 2012 году была приговорена к семи годам лишения свободы по делу о присвоении средств в особо крупном размере, незаконном изготовлении платежных документов и легализации преступных доходов, уточнили в СК. После вынесения приговора она покинула регион и проживала в Республике Татарстан, уклоняясь от отбывания наказания.

По версии следствия, находясь в розыске, она отслеживала публикации о без вести пропавших и обратила внимание на сообщение об обнаружении в Новосибирской области тела женщины, внешне схожей с ней. В дальнейшем ее супруг опознал погибшую как свою жену, что позволило создать видимость смерти и ввести правоохранительные органы в заблуждение.

После этого Ступина вернулась в Астраханскую область и более 13 лет вела скрытный образ жизни. В СК подчеркнули, что к расследуемому убийству 2010 года она отношения не имеет и привлекалась к следственным действиям в связи с прежними знакомствами с одним из потерпевших.

В настоящее время осужденная направлена в исправительную колонию для отбывания наказания. Следствие также намерено дать правовую оценку действиям, связанным с инсценировкой смерти.

В 2019 году в Астраханской области следователи возбудили 17 уголовных дел против и.о. министра строительства и ЖКХ, двух бывших министров, бывшего первого заместителя министра и других чиновников. По версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, предоставляли денежные средства из бюджета региона некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» для оплаты услуг коммерческой организации «Социальные гарантии». Общий ущерб бюджету региона составил более 47 млн руб.