В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
В Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщило ГУ МЧС Нижегородской области.
«В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку и загорелся», — рассказали в МЧС. По данным ведомства, погибли два человека.
Речь идет о самолете марки Van’s RV-7, уточнила Приволжская транспортная прокуратура.
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