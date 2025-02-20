 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

Фото: МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области
Фото: МЧС Нижегородской области

В Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщило ГУ МЧС Нижегородской области.

«В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку и загорелся», — рассказали в МЧС. По данным ведомства, погибли два человека.

Речь идет о самолете марки Van’s RV-7, уточнила Приволжская транспортная прокуратура.

Материал дополняется

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M ответила на возможность вернуться в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
самолет Нижегородская область
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
В Подмосковье мать и дочь из Колумбии осудили за наркоторговлюОбщество, 12:05
Собянин назвал ключевые стройки Москвы на 2025–2026 годыНедвижимость, 12:04
Сборы флагманского бизнеса «Росгосстрах Жизнь» выросли на 71%РБК Компании, 12:00
Австралийская винодельня выпустит вино столетней выдержкиВино, 11:58
«Саван» Дэвида Кроненберга с Венсаном Касселем выйдет в российский прокатLife, 11:53
Таблетка от скуки: зачем офисным работникам курс выживания — Fast CompanyPro, 11:53
В ЦБ число новых дропперов в России оценили в 80 тыс. человек ежемесячноФинансы, 11:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минэнерго: запрет майнинга снизил энергопотребление Сибири на 300 МВтКрипто, 11:48
Россия и Белоруссия проведут учения «Запад-2025» в сентябре 2025 годаПолитика, 11:46
Туск приравнял «вынужденную капитуляцию» Украины к поражению всего ЗападаПолитика, 11:42
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолетОбщество, 11:41
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
В Тбилиси заявили о выгоде «не сидеть в одном поезде» с УкраинойПолитика, 11:38
Руководитель отдела продаж не справляется: дать ему шанс или уволитьPro, 11:35