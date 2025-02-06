В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета близ аэродрома Мячково

Крушение произошло в районе аэродрома Мячково. На борту легкого самолета был командир воздушного судна и инструктор, они погибли, сообщил источник РБК

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Московской области разбился легкомоторный самолет, сообщают ТАСС и РЕН ТВ. ЧП произошло в районе аэродрома Мячково в Раменском районе.

По данным ТАСС, погибли два человека, об этом агентству рассказали в оперативных службах. Телеграм-канал «112» также сообщает о двух погибших.

«На борту было два человека КВС Иванцов и инструктор Кияшко — оба погибли», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Video

Московская межрегиональная транспортная прокуратура позже подтвердила крушение самолета в районе аэродрома Мячково. «У нас проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются. Организован выезд следователей на место», — сообщили РБК в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Московской области, в пресс-службу минздрава региона.

Аэродром Мячково находится в 1 км севернее деревни Верхнее Мячково, в 16 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. Аэродром был основан в 1941 году как аэродром спецназначения, там базировался 229-й летный отряд антарктической авиации.