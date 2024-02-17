В Петербурге водителя задержали за пьяную езду на Дворцовой площади

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Полиция задержала водителя каршеринга, выехавшего в ночь на 17 февраля на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МВД России.

«Правонарушителем оказался 22-летний житель поселка имени Свердлова Всеволожского района, который ранним утром решил сделать пару кругов вокруг Александрийского столпа на каршеринговом автомобиле», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что кроме молодого человека в салоне машины были два его друга, у всех были признаки опьянения. Процедура освидетельствования водителя подтвердила, что в организме водителя был алкоголь. Прибор показал 0,307 мг/л.

В отношении него полицейские составили административные протоколы по трем статьям КоАП — о вождении в пьяном виде, о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, и о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.16 и ст. 20.1). Автомобиль отправили на спецстоянку, откуда его заберет представитель каршеринга.

В июне 2021 года полиция задержала 28-летнего водителя Mercedes, который устроил дрифт на Дворцовой площади. Выполнив опасные маневры на въезде на площадь, он попытался скрыться. После задержания водитель уверял полицейских, что таким образом проверял исправность машины, которую недавно забрал из сервиса.