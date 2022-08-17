Суд арестовал замглавы правительства Ленобласти по делу о злоупотреблении

Басманный суд арестовал заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина на 2 месяца. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, что повлекло материальный ущерб в размере 1,4 млрд руб.

Сергей Харлашкин (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Басманный районный суд Москвы отправил под арест до 15 октября Сергея Харлашкина, заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК, передает корреспондент РБК.

Харлашкина подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» ч. 2 ст. 286 УК). Наказание по этой статье составляет от трех до десяти лет лишения свободы.

Судья Елена Ленская закрыла заседание от прессы по ходатайству защиты Харлашкина. Адвокаты сослались на то, что в заседании будут распространяться личные сведения, а также сведения о физическом состоянии обвиняемого.

В пресс-службе Следственного комитета РБК сообщили, что в 2015 году комитетом под банковскую гарантию, выданную АО «Россельхозбанк», был заключен госконтракт с ОАО «Метрострой» на строительство объектов Красносельско-Калининской линии Санкт-Петербургского метрополитена.

Функции по контролю и надзору за строительством и целевым расходованием денежных средств по данному контракту осуществлял комитет, а в дальнейшем — ГКУ «Дирекция транспортного строительства», отметил в пресс-службе.

Как считает следствие, руководитель дирекции Вячеслав Урусов и Сергей Харлашкин, занимавший на тот момент должность председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Санкт-Петербурга, зная о неудовлетворительном финансовом положении ОАО «Метрострой», явно выходя за пределы своих полномочий и в нарушение соглашения о банковской гарантии, в 2019–2020 годах разрешили этой организации использовать полученные по контракту авансовые платежи нецелевым образом — на погашение долгов перед сторонними организациями.

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По версии следствия, ОАО «Метрострой» свои обязательства по контракту в полном объеме не исполнило, сорвав строительство социально значимого объекта транспортной инфраструктуры города, а банк по банковской гарантии возместил комитету более 1,4 млрд руб. Таким образом, в результате противоправных действий соучастников существенно нарушены интересы общества и государства, а банку причинен материальный ущерб.

Ранее РБК сообщал, что в ночь со вторника на среду Харлашкин был задержан силовиками. По месту его жительства прошли обыски.

Уголовное дело, фигурантом которого является чиновник, было возбуждено по заявлению Россельхозбанка. По версии следствия, деньги были выведены на счета аффилированных с ОАО «Метрострой» компаний якобы на выплату заработной платы сотрудникам. Позднее эти средства были присвоены.