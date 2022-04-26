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Общество ,  
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Суд арестовал двоих подозреваемых в подготовке убийства Соловьева

Суд арестовал двоих фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева до 25 июня. Один из подозреваемых свою вину не признал. ФСБ сообщала о задержании 25 апреля
Максим Дружинин
Максим Дружинин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал второго фигуранта уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева Максима Дружинина, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня», — говорится в сообщении.

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До этого суд арестовал другого фигуранта этого дела Василия Стрижакова также до 25 июня, сообщили в пресс-службе. Обоих отправили под арест по ч. 1 ст. 30, пп. «б, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству общеопасным способом), а также по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия). По первой статье предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, а по второй — срок до шести лет.

Как пишет «Интерфакс», Стрижаков не признал свою вину. «Не признаю. Никто не приказывал. Ничего не планировал», — сказал он журналистам перед заседанием. На суде он сообщил, что ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, а также за покушение на убийство, в связи с чем был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение, передавало агентство.

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О задержании группы участников запрещенной в России террористической организации National Socialism/White Power 25 апреля сообщил Центр общественных связей ФСБ России. До этого президент России Владимир Путин заявил о предотвращении убийства «одного из известных российских тележурналистов».

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В ФСБ отметили, что задержанные дали признательные показания о готовящемся убийстве, после которого они якобы планировали уехать за рубеж. При обыске у них изъяли укороченную снайперскую винтовку, коктейли Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, а также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

Следственный комитет России сообщил, что задержанные собирались взорвать машину Соловьева. Позднее один из них на допросе показал, что обсуждались также убийства журналистов Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян. Два других фигуранта дела заявили, что убийство Соловьева было заданием Службы безопасности Украины. В СБУ это назвали выдумкой.


 

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Полина Мартынова
Владимир Соловьев покушение на убийство арест Басманный суд новости
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